Remont i utrudnienia w ruchu od środy

Vanessa Nachabe
2025-10-08 8:11

Mieszkańcy Mokotowa, uwaga! Już od środy, 8 października, rozpocznie się remont Bobrowieckiej. Warto uniknąć niespodzianek i wiedzieć, jak będzie wyglądała organizacja ruchu? Sprawdźcie, co musicie wiedzieć o utrudnieniach na Mokotowie.

Bobrowiecka 2b - rosyjski blok mieszkalny w Warszawie

Autor: Miłosz Piotrowski

* Na Mokotowie rozpoczyna się kompleksowy remont ulicy Bobrowieckiej, który potrwa do końca listopada.* Prace obejmą modernizację chodników i jezdni, co spowoduje miejscowe zwężenia i przeniesienie przystanku autobusowego.* Dowiedz się, jak remont wpłynie na ruch drogowy i komunikację miejską oraz gdzie szukać aktualnych informacji.

Remont ulicy Bobrowieckiej na Mokotowie: Kiedy i gdzie?

W środę, 8 października (2025 r.), Dzielnica Mokotów rozpocznie kompleksowy remont ulicy Bobrowieckiej. Prace, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania drogi, rozpoczną się od modernizacji infrastruktury dla pieszych. Na początek, na odcinku od ulicy Jedwabniczej do Kierbedzia, zostaną ułożone nowe chodniki, a ulica będzie odcinkami zwężana. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności i śledzenie bieżących komunikatów.

Etap I: Modernizacja chodników i utrudnienia dla pasażerów

Mokotowscy drogowcy, odpowiedzialni za realizację inwestycji, przystąpią do robót w środę, 8 października, około godziny 9:00. Pierwszym etapem będzie wymiana nawierzchni chodników oraz krawężników. Prace te będą prowadzone po obu stronach ulicy, na wspomnianym odcinku między Jedwabniczą a Kierbedzia, co wiązać się będzie z miejscowymi zwężeniami jezdni. W celu zapewnienia płynności ruchu, wygrodzonych zostanie po kilka miejsc parkingowych w rejonie prowadzonych prac. Dodatkowo, na czas tego etapu robót, przystanek autobusowy "Bobrowiecka" (nr 02), obsługujący linie jadące w kierunku alei Witosa, zostanie tymczasowo przeniesiony o około 50 metrów bliżej ulicy Jedwabniczej. Pasażerowie proszeni są o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.

Kolejne etapy prac: Remont jezdni i prognozowany termin zakończenia

W kolejnych tygodniach, po zakończeniu prac na chodnikach, drogowcy przeniosą się na jezdnię. W tym etapie planowana jest gruntowna naprawa konstrukcji nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy asfaltu. Remont jezdni, prowadzony pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Kierbedzia, będzie wymagał czasowego zamykania poszczególnych odcinków ulicy Bobrowieckiej. O szczegółowym harmonogramie tych prac, wraz z informacjami o ewentualnych objazdach i zmianach w komunikacji miejskiej, można przeczytać na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz w lokalnych mediach. Całkowite zakończenie remontu planowane jest na koniec listopada (2025 r.), jednak termin ten może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

REMONT
MOKOTÓW
WARSZAWA MOKOTÓW