Utrudnienia wracają na Wolę! Tą ulicę lepiej omijać szerokim łukiem!

Vanessa Nachabe
2025-11-12

Kierowcy z Woli muszą uzbroić się w cierpliwość od środy, 12 listopada, drogowcy wchodzą na kolejny odcinek ulicy Grzybowskiej. Między Żelazną a Towarową ruch będzie możliwy tylko w jednym kierunku, a autobusy pojadą objazdami.

Objazdy Grzybowskiej

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Kierowcy z Woli muszą uzbroić się w cierpliwość – od środy, 12 listopada, drogowcy wchodzą na kolejny odcinek ulicy Grzybowskiej.
  •  Od środy, 12 listopada, ulica Grzybowska na warszawskiej Woli ponownie stanie się placem budowy, co oznacza poważne utrudnienia w ruchu.
  • Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od Żelaznej do Towarowej, a także zmiany na ulicach Wroniej i Żelaznej oraz objazdy dla linii autobusowej 106.
  •  Remont obejmie wymianę instalacji podziemnych i modernizację infrastruktury. Sprawdź, jakich objazdów i zmian w komunikacji możesz się spodziewać!

Drogowcy wchodzą na kolejny odcinek Grzybowskiej

Kierowcy – szykujcie się na kolejne zmiany! Od środy, 12 listopada, rusza następny etap przebudowy ulicy Grzybowskiej. Na odcinku od Żelaznej do Towarowej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu – przejazd będzie możliwy tylko w stronę Towarowej. W przeciwną stronę, w kierunku Śródmieścia, trzeba będzie wybrać objazd aleją „Solidarności” lub ulicą Prostą.

Frezowanie, wykopy i nowe instalacje

Na placu budowy drogowcy zaczną od sfrezowania nawierzchni i rozbiórki chodników. Potem przyjdzie czas na wymianę instalacji podziemnych – wodociągów, gazu, sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej. Zmodernizowane zostanie też oświetlenie uliczne.

Po zakończeniu tego etapu, na wiosnę 2026 roku, ruszy przebudowa przeciwległego pasa drogi.

 

Jeden kierunek, mniej skrzyżowań

Zamiany nie ominą też okolicznych ulic: Na Wroniej ruch będzie jednokierunkowy – od placu Europejskiego w stronę Chłodnej. Na Żelaznej zrobi się ciaśniej, ale przejazd wciąż będzie w dwóch kierunkach. Na skrzyżowaniu z Towarową kierowcy pojadą tylko prosto – prawy pas zostanie zamknięty.  Warto przypomnieć, że w stronę Śródmieścia kierowcy będą mogli pojechać aleją Solidarności lub Prostą. Utrudnień należy spodziewać się szczególnie w godzinach szczytu. Służby miejskie apelują o korzystanie z komunikacji publicznej i wcześniejsze planowanie podróży.

Autobusy pojadą inaczej

Linię 106 czekają objazdy – autobusy w stronę Mariensztatu pojadą przez Wolską, al. „Solidarności” i Żelazną, wracając na Grzybowską w rejonie przystanku Mennica. Szczegóły można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.Po zakończeniu wszystkich etapów Grzybowska zyska nową nawierzchnię, ścieżki rowerowe i uporządkowane parkowanie. Pojawią się też zieleńce, ponad 100 drzew i 13 tysięcy krzewów. Cała inwestycja ma się zakończyć wiosną 2027 roku.

Grzybowska znów rozkopana

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Utrudnień należy spodziewać się szczególnie w godzinach szczytu. Służby miejskie apelują o korzystanie z komunikacji publicznej i wcześniejsze planowanie podróży.
UL GRZYBOWSKA
WOLA