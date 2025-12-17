Bus huknął w forda i zepchnął go w pole. Kierowcy w szpitalu

Zderzenie busa i osobówki pod Płońskiem

Do wypadku doszło około godz. 15 we wtorek, 16 grudnia, w miejscowości Wola gm. Czerwińsk nad Wisłą. Na drodze krajowej nr 62 zderzyły się dwa auta - samochód osobowy marki Ford, którym kierował 67-letni mieszkaniec pow. płońskiego, oraz opel typu bus prowadzony przez 56-letniego mieszkańca pow. płockiego.

- Jak ustalili policjanci na podstawie relacji świadków oraz śladów zabezpieczonych na miejscu, kierujący oplem jechał od strony Warszawy w kierunku Płocka, natomiast kierowca forda poruszał się w przeciwnym kierunku. Na wysokości jednej z posesji w Woli mężczyzna zatrzymał forda na poboczu, przy prawej krawędzi jezdni. Opel zjechał ze swojego pasa ruchu na przeciwległy pas, a następnie lewym narożnikiem uderzył w unieruchomiony pojazd, spychając go na przyległe pole – wyjaśniła nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Kierowcy w szpitalu

W zdarzeniu ucierpieli obydwaj kierowcy. Zostali przetransportowani do szpitala. Jak przekazała płońska policja, kierujący fordem doznał obrażeń głowy i klatki piersiowej.

Utrudnienia na DK 62

Na czas działań służb ratunkowych i policji ruch na drodze krajowej nr 62 był we wtorkowy wieczór znacznie utrudniony. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.

