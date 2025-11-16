Dachowanie na trasie do Warszawy. Trzy rozbite auta, kobieta w szpitalu

Na drodze S8 w Budykierzu doszło do groźnego karambolu trzech Fordów, blokując ruch w kierunku Warszawy.

W wyniku zdarzenia jeden z pojazdów dachował, a kierująca nim kobieta trafiła do szpitala.

Co było przyczyną utraty panowania nad pojazdem i jak doszło do tak poważnego wypadku?

Dachowanie na trasie do Warszawy

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 16 listopada, około godziny 6 rano. Na drodze S8 w Budykierzu w kierunku Warszawy 34-letnia kobieta, kierująca jednym z Fordów, z nieustalonych przyczyn zjechała na pas gruntowy oddzielający przeciwne kierunki jazdy. Tam, tracąc panowanie nad pojazdem, doprowadziła do jego dachowania.

Niestety, na tym nie skończyły się tragiczne wydarzenia. Jadący za nią 53-letni kierowca, również w samochodzie marki Ford, nie zdołał uniknąć zderzenia i uderzył w leżący na jezdni pojazd. Kolejny uczestnik zdarzenia, 63-latek, najechał na elementy karoserii rozbitych samochodów, co również spowodowało uszkodzenie jego pojazdu. Na szczęście, wszyscy kierujący byli trzeźwi, co potwierdziły badania przeprowadzone przez policję. Mimo to, 34-letnia kobieta, która jako pierwsza straciła kontrolę nad pojazdem, doznała obrażeń ciała i została niezwłocznie przetransportowana do szpitala.

Jechał audi bez dwóch kół! Szalony rajd zakończył dachowaniem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Droga S8 zablokowana

W wyniku poważnego wypadku, droga S8 w Budykierzu została całkowicie zablokowana na kilka godzin. Służby ratunkowe, w tym policja i straż pożarna, pracowały na miejscu, aby usunąć skutki zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo. Nadjeżdżające pojazdy były kierowane na wyznaczone objazdy, co znacząco wpłynęło na czas podróży kierowców. Zakończenie czynności i usunięcie pojazdów z jezdni pozwoliło na stopniowe przywrócenie normalnego ruchu.

"Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz o zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzających nas pojazdów. Kiedy dopada Cię senność, znużenie i zmęczenie za kierownicą - jesteś tylko o krok od wypadku" - przekazała podkom. Wioleta Szymanik.