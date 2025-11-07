Remont ważnej ulicy na Białołęce: Jak ominąć korki? Zobacz mapy i objazdy

W listopadzie 2025 r. rozpocznie się dwuetapowy remont ulicy Płochocińskiej na Białołęce, co spowoduje duże utrudnienia w ruchu.

W pierwszym etapie (7-11 listopada) zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Modlińskiej, a w drugim (11-15 listopada) prace przeniosą się na jezdnię w stronę Nieporętu.

Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu i wyznaczonymi objazdami, a pasażerowie komunikacji miejskiej – z objazdami linii 705, 735, 736 oraz uruchomieniem zastępczej linii Z-5.

Droga do Modlińskiej odcięta! (7–11 listopada)

Pierwsza faza prac rozpocznie się w piątek, 7 listopada, o godzinie 22:00 i potrwa do wtorku, 11 listopada, do około godziny 4:00 rano. W tym czasie drogowcy całkowicie zamkną dla ruchu jezdnię ulicy Płochocińskiej prowadzącą w stronę ulicy Modlińskiej.

Wyłączony z ruchu zostanie odcinek od skrzyżowania z ulicą Cieślewskich do zawrotki zlokalizowanej na wysokości posesji nr 35. Oznacza to również brak możliwości wjazdu na Płochocińską z ulicy Bruszewskiej oraz z terenu przy posesji Płochocińska 65. Ruch w kierunku Nieporętu na tym etapie będzie odbywał się bez zmian.

Zalecane objazdy dla kierowców

Aby ominąć zamknięty fragment, ZDM wyznaczył kilka alternatywnych tras. Kierowcy jadący od strony Nieporętu powinni kierować się na ulice: Szamocin, a następnie Wałuszewską, Bohaterów, Czołową do Marywilskiej i dalej do Płochocińskiej.Osoby, które dojadą Płochocińską do skrzyżowania z Cieślewskich, będą musiały skręcić w prawo lub w lewo, wybierając jeden z poniższych objazdów: Objazd przez Cieślewskich (w prawo): ul. Cieślewskich, Zegarynki, Żyrardowską, Wałuszewską, Bohaterów i Czołową do Marywilskiej.Objazd przez Białołęcką (w lewo): ul. Białołęcką, Kopijników, a następnie Trasą Toruńską do Marywilskiej.

Autobusy zmieniają kierunek przejazdu. Wjeżdża linia zastępcza Z-5!

Utrudnienia odczują również pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 705, 735 i 736, jadące w kierunku pętli Metro Marymont i Żerań FSO, zostaną skierowane na trasę objazdową. Z Płochocińskiej skręcą w ulice Cieślewskich i Białołęcką, a następnie przez Kopijników dojadą do Trasy Toruńskiej i swoich stałych tras. Aby ułatwić mieszkańcom dojazd, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-5. Będzie ona kursować na trasie: Metro Marymont – Włościańska – Żelazowska – al. Armii Krajowej – most Grota-Roweckiego – Modlińska – Płochocińska – Płytowa – Kupiecka. Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne na stronie wtp.waw.pl

ETAP II – Nieporęt zablokowany! (11–15 listopada)

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu, drogowcy przeniosą się na drugą jezdnię. Drugi etap remontu rozpocznie się we wtorek, 11 listopada, o godzinie 22:00 i potrwa do soboty, 15 listopada, do godziny 4:00 rano. Tym razem frezowana będzie nawierzchnia na tym samym odcinku, ale na jezdni w kierunku Nieporętu. Na czas prac na fragmencie od zawrotki przed przystankiem Zaplecze 02 do skrzyżowania z ulicą Cieślewskich ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Modlińskiej, gdzie będzie już ułożony nowy asfalt.

Zalecane objazdy, bo korki pewne na sto procent

W celu upłynnienia ruchu, drogowcy zalecają korzystanie z objazdów: Objazd przez Trasę Toruńską: dojazd do Trasy Toruńskiej, a następnie ulicami Łabiszyńską, Kopijników, Białołęcką i Cieślewskich.Objazd od strony Marywilskiej: ulicami Czołową, Bohaterów, Wałuszewską, Żyrardowską, Zegarynki i Cieślewskich.

Listopadowy remont Płochocińskiej z pewnością wpłynie na czas przejazdu w tej części miasta. Aby zminimalizować niedogodności, warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem, aby nie stać godzinami w korkach. Drogowcy, oczywiście, proszą o cierpliwość. Apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Nowa nawierzchnia ma służyć mieszkańcom przez lata.