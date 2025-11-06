Bemowo: Duże zmiany w komunikacji od 7 listopada. Lepiej omijaj tę ulicę

Nowa nawierzchnia na Powstańców Śląskich – ostatni etap remontu

Warszawskie ekipy drogowe przystępują do finalnego etapu prac na jednej z kluczowych arterii Bemowa. W ramach zaplanowanego remontu wymieniona zostanie nawierzchnia na ulicy Powstańców Śląskich. Prace obejmą frezowanie starej, zniszczonej warstwy jezdni i ułożenie nowego, gładkiego asfaltu, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Roboty rozpoczną się w piątek, 7 listopada, o godzinie 22 i potrwają nieprzerwanie aż do środy, 12 listopada, do godziny 5 rano. Wykorzystanie długiego weekendu ma na celu zminimalizowanie utrudnień w dni robocze, jednak skala prac wymusza wprowadzenie znaczących zmian w organizacji ruchu.

Utrudnienia dla kierowców: Zamknięte odcinki i objazdy (7-12 listopada)

Kierowcy poruszający się po Bemowie muszą przygotować się na konieczność korzystania z objazdów. Wykonawca prac zamknie dla ruchu newralgiczne odcinki ulicy, co wpłynie na płynność przejazdu w całym rejonie. Które odcinki będą nieprzejezdne? Najważniejsze zmiany w organizacji ruchu dla kierowców to: Całkowite zamknięcie obu jezdni ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Piastów Śląskich do punktu około 300 metrów przed ulicą Radiową. Na skrzyżowaniu z ulicą Wrocławską przejazd zostanie utrzymany, jednak ruch będzie odbywał się wahadłowo po jednej jezdni w obu kierunkach. Na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich z Piastów Śląskich, jadąc od strony Bielan, kierowcy będą mogli skręcić jedynie w prawo lub w lewo. Możliwość jazdy na wprost zostanie utrzymana wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej jadących w kierunku pętli Nowe Bemowo. Od strony ulicy Radiowej wjazd w Powstańców Śląskich będzie możliwy tylko do pobliskiego parkingu. Co ważne, wyjeżdżając z tego parkingu, nie będzie można skręcić w lewo w ulicę Radiową.

Jak ominąć utrudnienia? Oficjalne trasy objazdowe

Aby ułatwić poruszanie się po okolicy, służby drogowe wyznaczyły oficjalny objazd dla zamkniętego odcinka. Zalecana trasa prowadzi ulicami: Radiową, Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich. Warto z góry zaplanować podróż z uwzględnieniem tej trasy, aby uniknąć błądzenia i niepotrzebnych opóźnień, zwłaszcza w godzinach wzmożonego ruchu.

Zmiany w komunikacji miejskiej: Jak pojadą autobusy?

Remont wpłynie również bezpośrednio na pasażerów transportu publicznego. Na czas prac wprowadzone zostaną istotne zmiany w kursowaniu kilku linii autobusowych, a jedna z nich zostanie całkowicie zawieszona.

Linia 112:Autobusy będą kursowały na trasie skróconej, wyłącznie w wariancie CH MARKI – NOWE BEMOWO.Linia 171: Kursowanie linii zostanie całkowicie zawieszone od piątkowego wieczoru do środy rano.Linia 184: Autobusy tej linii ominą zamknięty fragment, jadąc trasą objazdową ulicami Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich.Linie nocne N01 i N43: W noce objęte remontem autobusy będą kursowały trasą zmienioną, prowadzącą ulicami: Radiową, Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich.

Trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdyż zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na środę, 12 listopada, we wczesnych godzinach porannych.