Ekipy remontowe rozpoczynają roboty drogowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa na Bemowie

Drogowcy rozpoczynają kluczowe prace na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Sterniczej, mające poprawić bezpieczeństwo.

Od 6 do 16 listopada wstrzymany zostanie ruch tramwajowy, a kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem pasów ruchu.

Sprawdź zmiany w kursowaniu linii tramwajowych 10, 11, 26, nową linię 66 oraz zastępczą komunikację autobusową Z10.

Nie daj się zaskoczyć utrudnieniom – dowiedz się, jak ominąć korki i sprawnie poruszać się po mieście!

Bemowo. Skrzyżowanie ulic Powstańców Śląskich i Sterniczej. Remont dla bezpieczeństwa

Skrzyżowanie ulic Powstańców Śląskich i Sterniczej to jeden z ważniejszych punktów komunikacyjnych na mapie warszawskiego Bemowa. Niestety, stan techniczny torowiska tramwajowego w tym miejscu od dawna wymagał interwencji. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, Tramwaje Warszawskie zaplanowały kompleksowy remont. Prace, które potrwają od czwartku, 6 listopada, do soboty, 16 listopada, obejmą wymianę zużytych szyn, modernizację zwrotnic oraz naprawę nawierzchni drogowej wokół torów. Celem inwestycji jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale również podniesienie komfortu podróży i zminimalizowanie ryzyka awarii w przyszłości.

Zmiany w komunikacji miejskiej od 8 do 16 listopada

Największe zmiany odczują pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego, przede wszystkim ci korzystający z linii tramwajowych. Na czas prac całkowicie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku od pętli Nowe Bemowo do skrzyżowania ulicy Radiowej z Dywizjonu 303. Aby zminimalizować niedogodności, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza istotne modyfikacje w kursowaniu popularnych linii.

Zmiany będą wyglądać następująco: Linia 10: Tramwaje tej linii, jadące od strony centrum, zakończą trasę na pętli BOERNEROWO, zamiast dojeżdżać do pętli Nowe Bemowo.Linia 11: Kursowanie linii zostanie całkowicie zawieszone na czas trwania remontu.Linia 26:Trasa tej linii zostanie skrócona. Tramwaje, zamiast do pętli Os. Górczewska, dojadą tylko do przystanku METRO MŁOCINY. Aby zapewnić sprawną komunikację w rejonie wyłączonym z ruchu, ZTM uruchomi dwie specjalne linie zastępcze: Tramwaj 66 i autobus Z10.

Zastępczy autobus Z10 będzie kursował na trasie: OS. GÓRCZEWSKA – Górczewska – Powstańców Śląskich – NOWE BEMOWO 07. Linia zapewni bezpośredni dojazd do pętli tramwajowej, skąd będzie można kontynuować podróż innymi środkami transportu.Zastępcza linia tramwajowa 66:będzie kursować na trasie: BOERNEROWO – Kaliskiego – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – Targowa – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

Kiedy Bemowo odzyska ul. Lazurową. Trzaskowski na budowie mówi o terminach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Utrudnienia dla kierowców: Zamknięte pasy i zalecane objazdy

Remont torowiska wpłynie również znacząco na ruch samochodowy. Kierowcy muszą przygotować się na zwężenia jezdni i konieczność korzystania z objazdów. Na ulicy Powstańców Śląskich, w rejonie skrzyżowania ze Sterniczą, wyłączone z ruchu zostaną skrajne lewe pasy w obu kierunkach. Oznacza to, że niemożliwe będzie wykonanie manewru skrętu w lewo z ulicy Powstańców Śląskich w Sterniczą (jadąc w kierunku ulicy Górczewskiej) oraz ze Sterniczej w Powstańców Śląskich.

Jak ominąć korki? Sugerowane trasy alternatywne

Aby uniknąć stania w korkach, drogowcy zalecają korzystanie z tras alternatywnych.I tak, kierowcy jadący ulicą Powstańców Śląskich w kierunku południowym, chcący skręcić w lewo w Sterniczą, powinni pojechać prosto do ulicy Bolkowskiej, gdzie będą mogli zawrócić.Zalecany objazd dla całego remontowanego odcinka prowadzi sąsiednimi, większymi arteriami, takimi jak ulica Lazurowa oraz ulica Górczewska. Warto rozważyć te trasy, zwłaszcza w godzinach szczytu. Zakończenie prac planowane jest na 16 listopada. Po tym terminie ruch tramwajowy i drogowy powinien wrócić do normy, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się bezpieczniejszym i bardziej komfortowym skrzyżowaniem.