Zmiany w organizacji ruchu przy ważnym dworcu w stolicy

Od 24 października w Alejach Jerozolimskich w Warszawie wprowadzono nowe ograniczenia w ruchu drogowym.

Zmiany związane są z budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego i dotyczą pojazdów o szerokości powyżej 2 metrów.

Sprawdź, kto może korzystać z buspasa i jak nowa trasa tramwajowa usprawni komunikację w stolicy!

Zmiana ruchu w Al. Jerozolimskich od 25 października

Budowa jednej z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Warszawie – trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego – wchodzi w kolejny, zaawansowany etap. Wykonawca, Tramwaje Warszawskie, przystępuje do realizacji ostatnich segmentów podziemnego tunelu, które znajdują się bezpośrednio pod jezdnią Alej Jerozolimskich. Wymaga to wprowadzenia znaczących zmian w organizacji ruchu w Warszawie, które zaczną obowiązywać od soboty, 25 października. Kierowcy poruszający się po Alejach Jerozolimskich muszą przygotować się na nowe zasady.

Ograniczenia dla kierowców w Warszawie

Najważniejszą informacją dla kierowców są zwężenia pasów ruchu w Alejach Jerozolimskich. Mimo to, drogowcy zapewniają, że przejezdność zostanie w dużej mierze zachowana. Przy Dworcu Zachodnim w obu kierunkach nadal dostępne będą dwa pasy ruchu oraz buspas. Zmiany mają charakter długoterminowy i są bezpośrednio związane z postępem prac budowlanych, które mają usprawnić transport publiczny w Warszawie.

Zakaz dla pojazdów powyżej 2 metrów.

Kluczową zmianą dla kierowców będzie wprowadzenie ograniczenia tonażowego i gabarytowego. Od soboty zacznie obowiązywać zakaz wjazdu w Aleje Jerozolimskie w stronę centrum dla pojazdów o szerokości przekraczającej dwa metry. Ograniczenie to będzie egzekwowane na zjeździe z alei Prymasa Tysiąclecia. Jest to istotna informacja dla wszystkich planujących przejazd przez Aleje Jerozolimskie. Oznacza to, że kierowcy większych samochodów dostawczych, a także niektórych SUV-ów i aut osobowych z szerokimi modyfikacjami, będą musieli szukać alternatywnych tras. Warto podkreślić, że zakaz nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej oraz pojazdów budowy, co ma zapewnić płynność funkcjonowania transportu zbiorowego i postęp prac. Buspas, podobnie jak dotychczas, będzie dostępny nie tylko dla autobusów. Będą mogły z niego korzystać także: pojazdy MTON (Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych), karetki pogotowia, policja i straż miejska, motocykle.

Remontują Teatr Słowackiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kluczowy element inwestycji. Nowa trasa w Warszawie

Obecne utrudnienia są częścią ogromnego projektu budowy trasy tramwajowej do Wilanowa, a konkretnie jej odnogi prowadzącej do Dworca Zachodniego. Inwestycja realizowana przez spółkę Tramwaje Warszawskie ma na celu stworzenie zupełnie nowego połączenia komunikacyjnego, które zintegruje transport tramwajowy, kolejowy i autobusowy, tworząc nowy węzeł przesiadkowy w Warszawie.

Nowa trasa tramwajowa połączy ulicę Grójecką z Dworcem Warszawa Zachodnia. Tramwaje dojadą do nowoczesnego, podziemnego przystanku zlokalizowanego bezpośrednio pod peronami stacji kolejowej. Pasażerowie zyskają możliwość wygodnej przesiadki bez narażania na deszcz, co znacząco poprawi komfort podróży. Składy dotrą do dworca tunelem poprowadzonym pod parkiem Pięciu Sióstr, a dalej tory zostaną ułożone w pasie rozdziału ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. To strategiczny element rozwoju infrastruktury transportowej w stolicy.

Szybsze przejazdy i wygodne przesiadki.

Co zyskają pasażerowie tramwaju do Dworca Zachodniego?Choć budowa wiąże się z tymczasowymi niedogodnościami dla kierowców i pieszych, jej finał przyniesie ogromne korzyści dla mieszkańców i osób dojeżdżających do Warszawy. Nowa trasa tramwajowa znacząco skróci czas podróży do jednego z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Polsce – Dworca Zachodniego. Będzie to kluczowy element dla poprawy komunikacji miejskiej w Warszawie.

Według szacunków Tramwajów Warszawskich, po zakończeniu inwestycji (planowanym na 2026 rok) czas przejazdu z ulicy Grójeckiej do Dworca Zachodniego wyniesie zaledwie pięć minut. Podróż z centrum, na przykład od stacji Metra Politechnika, zajmie około kwadransa. To rewolucyjna zmiana, która uczyni transport publiczny jeszcze bardziej konkurencyjnym wobec samochodu, zachęcając mieszkańców do wyboru ekologicznych środków transportu. Nowa trasa obsłuży prawdopodobnie kilka linii tramwajowych, zwiększając częstotliwość połączeń i usprawniając dojazd do dworca z różnych części miasta.

Planowane objazdy i alternatywne trasy dla pojazdów ponadgabarytowych

Dla kierowców pojazdów, których dotyczy zakaz wjazdu w Aleje Jerozolimskie (powyżej 2 metrów szerokości), zaleca się korzystanie z alternatywnych tras. Główne objazdy prowadzić będą przez ulice: Wawelską, Grójecką oraz Bitwy Warszawskiej 1920 r. Należy śledzić bieżące komunikaty Zarządu Dróg Miejskich oraz stosować się do oznakowania tymczasowego. Celem tych utrudnień w Warszawie jest przyspieszenie prac, by jak najszybciej oddać do użytku nowoczesne połączenie tramwajowe.