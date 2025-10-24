Wielkie utrudnienia na Ursynowie. Zmiany dla kierowców i zalecane objazdy

2025-10-24 0:42

W najbliższy weekend kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają poważne utrudnienia w alei Komisji Edukacji Narodowej na Ursynowie. W związku z frezowaniem, jezdnia zostanie zamknięta na odcinku między ulicami Wąwozową a Iwanowa- Szajnowicza. Prace potrwają od piątkowego wieczoru, 24 października, do poniedziałku rano.

Utrudnienia w alei Komisji Edukacji Narodowej na Ursynowie.

i

W związku z planowanym układaniem nowej nawierzchni, jezdnia zostanie zamknięta na odcinku między ulicami Wąwozową a Iwanowa-Szajnowicza. Prace potrwają od piątkowego wieczoru, 24 października, do poniedziałku rano. Podpowiadamy, jakie zmiany czekają na kierowców i pasażerów oraz jak zaplanować podróż.
  •  Mieszkańcy Ursynowa muszą przygotować się na całkowite zamknięcie Alei KEN.
  • Remont wymusi objazdy i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na wielu liniach.
  • Sprawdź, jak ominąć utrudnienia i zaplanuj podróż, by nie utknąć w korkach!Aleja KEN zamknięta w obu kierunkach. Harmonogram prac

Aleja KEN zamknięta w obu kierunkach

Mieszkańcy Ursynowa i osoby regularnie podróżujące przez tę dzielnicę muszą przygotować się na znaczące zmiany w organizacji ruchu. Drogowcy zaplanowali kolejny etap wymiany nawierzchni na jednej z głównych arterii dzielnicy. Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 24 października, o godzinie 20 i potrwają nieprzerwanie do poniedziałku, 27 października, do godziny 4 rano.

W tym czasie aleja Komisji Edukacji Narodowej będzie całkowicie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach, na odcinku od ulicy Wąwozowej do ulicy Iwanowa-Szajnowicza. To kluczowa informacja dla planujących podróż przez Kabaty. Kierowcy muszą liczyć się z koniecznością korzystania z objazdów. Zamknięcie tak ważnego fragmentu drogi wpłynie na płynność ruchu w całej okolicy. Aby zminimalizować niedogodności, warto zapoznać się z wprowadzanymi zmianami:

Ulica Na Przyzbie straci połączenie z aleją KEN.

Na ulicy Iwanowa-Szajnowicza, przy wyjeździe z pętli autobusowej, jeden pas zostanie zamknięty. Ruch w tym miejscu będzie odbywał się wahadłowo po drugiej stronie wysepki.Wprowadzony zostanie zakaz parkowania na jezdni alei KEN w stronę ulicy Płaskowickiej (za skrzyżowaniem z Wąwozową). Znaki będą informowały o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.Kierowcy będą musieli korzystać z tras alternatywnych, prowadzących sąsiednimi ulicami, takimi jak ulica Rosoła czy Stryjeńskich, aby ominąć zamknięty odcinek. Należy jednak spodziewać się na nich wzmożonego ruchu.

Tramwajarze sparaliżowali Warszawę. Gigantyczne korki przez remonty i budowy

Komunikacja miejska. Gdzie pojadą autobusy?

Remont w alei KEN oznacza również duże zmiany dla pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Przede wszystkim, autobusy nie będą dojeżdżały do pętli Osiedle Kabaty. Zmienione zostaną trasy wielu linii dziennych i nocnych.

Autobusy linii: 139, 166, 179, 239, 504, 710, 742 oraz linie nocne N34 i N37 zakończą swoje trasy przy skrzyżowaniu alei KEN i Wąwozowej. Będą korzystały z przystanków zastępczych Metro Kabaty 01, 03 lub 04.Trasa linii 192 zostanie skrócona. Autobusy z pętli Kujawiaka dojadą tylko do stacji metra Natolin (przystanek Metro Natolin 03).Autobusy nocnej linii N86 dojadą do pętli Natolin Północny, zlokalizowanej w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulicy Płaskowickiej i alei KEN.Przed podróżą warto sprawdzić aktualne rozkłady i komunikaty na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, aby uniknąć niespodzianek.

To nie koniec prac. Kolejny etap remontu w listopadzie

Weekendowe frezowanie to część większego projektu modernizacji alei Komisji Edukacji Narodowej. Drogowcy już teraz zapowiadają, że to nie ostatnie utrudnienia w tej części miasta. Kolejny etap prac zaplanowano na weekend po Wszystkich Świętych, od 7 do 10 listopada.

Wówczas nowy asfalt zostanie ułożony na dalszym odcinku alei KEN,  od ulicy Iwanowa-Szajnowicza aż do stacji postojowo-technicznej metra.

Remont w alei KEN

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Mieszkańcy Ursynowa i osoby regularnie podróżujące przez tę dzielnicę muszą przygotować się na znaczące zmiany w organizacji ruchu. Drogowcy zaplanowali kolejny etap wymiany nawierzchni na jednej z głównych arterii dzielnicy. Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 24 października, o godzinie 20:00 i potrwają nieprzerwanie do poniedziałku, 27 października
