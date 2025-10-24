Ważny fragment ulicy zamknięty na weekend.

Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na duże utrudnienia w ruchu drogowym.

Kluczowy odcinek Wału Miedzeszyńskiego zostanie całkowicie zamknięty na weekend.

Jak ominąć objazdy i jakie zmiany czekają komunikację miejską? Sprawdź szczegóły, aby uniknąć korków!

Kluczowy fragment Wału Miedzeszyńskiego zamknięty.

Kierowcy poruszający się po prawej stronie Wisły muszą przygotować się na weekendowe zmiany w organizacji ruchu. Zarząd Dróg Miejskich zaplanował wymianę nawierzchni na jednym z najbardziej obciążonych odcinków Wału Miedzeszyńskiego. Prace rozpoczną się w piątek, 24 października, o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku, 27 października, do godziny 4 rano. W tym czasie całkowicie zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia Wału Miedzeszyńskiego w kierunku centrum, na odcinku od ulicy Zwycięzców do mostu Poniatowskiego. Oznacza to, że: kierowcy jadący od strony Wawra nie wjadą na most Poniatowskiego, kierowcy jadący od strony centrum nie będą mogli zjechać z mostu na Wał Miedzeszyński w kierunku Saskiej Kępy. Warto zaznaczyć, że jezdnia Wału Miedzeszyńskiego w kierunku Wawra pozostanie przez cały czas przejezdna, co pozwoli na zachowanie częściowej płynności ruchu w tym rejonie. Mimo to, ze względu na skalę prac, należy spodziewać się spowolnień i zatorów na trasach objazdowych.

Zmiany dla kierowców. Jak ominąć utrudnienia?

Zamknięcie tak ważnego węzła komunikacyjnego wymusza wytyczenie alternatywnych tras. Drogowcy przygotowali kilka wariantów objazdów, które mają pomóc kierowcom w ominięciu remontowanego fragmentu. Dodatkowo, na skrzyżowaniu z ulicą Zwycięzców, dwa pasy ruchu na Wale Miedzeszyńskim poprowadzą wyłącznie w lewo, w ulicę Zwycięzców.

Zalecane objazdy dla kierowców:

Główny objazd z południa: Kierowcy jadący Wałem Miedzeszyńskim od strony Wawra będą mogli ominąć utrudnienia, kierując się na most Łazienkowski, następnie Wisłostradą do mostu Poniatowskiego, by wrócić na Pragę.Objazd lokalny: Drugą możliwością jest skręt w ulicę Zwycięzców, a następnie przejazd ulicą Francuską do ronda Waszyngtona.Dojazd od strony Pragi-Północ: Kierowcy chcący dotrzeć do ronda Waszyngtona od strony północnej powinni wybrać trasę prowadzącą ulicami Zamoście, Targową i aleją Zieleniecką.Warto wcześniej zaplanować podróż i w miarę możliwości unikać tego rejonu, szczególnie w godzinach szczytu. Informacje o utrudnieniach będą na bieżąco aktualizowane na znakach drogowych.

Komunikacja miejska na objazdach. Zmiany dla autobusów

Utrudnienia odczują również pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego. Zmiany w kursowaniu będą dotyczyły autobusów linii 146 i 147. Zmodyfikowane trasy będą obowiązywały wyłącznie w kierunku pętli Falenica i Pogodna.

Autobusy tych linii, aby ominąć zamknięty odcinek Wału Miedzeszyńskiego, dojadą do ronda Waszyngtona i swoich stałych tras ulicą Targową oraz aleją Zieleniecką. Przystanki zlokalizowane na wyłączonym z ruchu fragmencie zostaną zawieszone. Pasażerom zaleca się sprawdzanie aktualnych rozkładów jazdy przed rozpoczęciem podróży.

Szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu autobusów oraz aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nowa organizacja ruchu po remoncie

Weekendowe frezowanie nawierzchni to nie tylko tymczasowe utrudnienia, ale przede wszystkim inwestycja w poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Po zakończeniu prac kierowcy mogą spodziewać się nowej, gładszej nawierzchni. To jednak nie jedyna zmiana.

Remont zostanie wykorzystany do wprowadzenia stałej modyfikacji w organizacji ruchu. Po zakończeniu prac kierowcy zjeżdżający z mostu Poniatowskiego od strony centrum na Wał Miedzeszyński będą mieli do dyspozycji dwa pasy do skrętu w lewo, w kierunku Wawra. Dotychczas taka możliwość istniała tylko z jednego pasa. Wyjazd w prawo, w stronę Saskiej Kępy, nadal będzie możliwy z jednego, skrajnego pasa. Zmiana ta ma na celu upłynnienie ruchu i zmniejszenie zatorów tworzących się na zjeździe z mostu.

