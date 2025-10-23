Weekendowe frezowanie sparaliżuje ruch na Woli

Korki na Górczewskiej:** Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Przyczyna utrudnień:** Rozpoczęły się prace związane z budową metra.

Nowa organizacja ruchu:** Sprawdź, jak poruszać się po zmienionych ulicach.

Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej:** Linie autobusowe zostały przekierowane.

Brak przejazdu na Bemowo

Na czas robót Górczewska będzie całkowicie zamknięta od alei Prymasa Tysiąclecia do Deotymy. Nieprzejezdne będzie również skrzyżowanie z Deotymy. Kierowcy z ulicy Elekcyjnej wyjadą tylko w prawo – w stronę centrum.

Główne utrudnienia na Górczewskiej

Objazdy wyznaczono aleją Prymasa Tysiąclecia oraz ulicami Wolską, Redutową i Jana Olbrachta, a także alternatywnie przez Obozową i Księcia Janusza. Dojazd do stacji benzynowej i stadionu Olimpii pozostanie możliwy – odpowiednio od strony alei Prymasa Tysiąclecia.

Przygotuj się na zmiany tras autobusów

W związku z zamknięciem fragmentu ulicy, Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o skierowaniu aż dziewięciu linii autobusowych na trasy objazdowe. Zmiany obejmą zarówno linie dzienne, jak i nocne, a dotyczą popularnych połączeń obsługujących Wolę i Bemowo. Drogowcy przystępują do kolejnego etapu prac mających na celu poprawę infrastruktury w stolicy. Tym razem zaplanowano frezowanie nawierzchni na jednym z kluczowych odcinków warszawskiej Woli, co jest standardową procedurą polegającą na wymianie zużytej warstwy asfaltu. Choć prace te są niezbędne dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa kierowców, wiążą się z tymczasowymi utrudnieniami, które najmocniej odczują pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Remont na Woli i nowe trasy dla 9 linii autobusowych.

Nadchodzące frezowanie jednej z kluczowych ulic na warszawskiej Woli przyniesie zmiany w komunikacji miejskiej. Pasażerowie muszą przygotować się na objazdy aż dziewięciu linii autobusowych, w tym dziennych i nocnych. Sprawdź, jakimi trasami pojadą autobusy 129, 171, 190, 523 i inne, aby uniknąć niespodzianek w podróży i sprawnie dotrzeć do celu.

Szczegółowa lista zmian kursów autobusów dziennych

Aby ułatwić pasażerom planowanie podróży, przedstawiamy szczegółowy wykaz zmian dla poszczególnych linii dziennych. Zmiany będą obowiązywały w obu kierunkach, chyba że wskazano inaczej. Warto zapoznać się z nowymi trasami, aby uniknąć pomyłek i niepotrzebnego stresu.

Linie 129 i 249: Te dwie linie zostaną skierowane na trasę objazdową prowadzącą przez ulicę Ciołka.Linia 171 (tylko w kierunku krańca Chomiczówka) i 190 (tylko w kierunku krańców Znana i Os. Górczewska): Autobusy pojadą zmienioną trasą, która poprowadzi aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie ulicami Obozową i Ciołka.Linia 184: Dla tej linii wyznaczono jeden z dłuższych objazdów. Autobusy ominą remontowany odcinek, kursując ulicami: Kasprzaka, Wolską, Redutową, Jana Olbrachta i Górczewską.Linia 201: Zmiana dotyczy kursów w stronę pętli Metro Księcia Janusza. Autobusy pojadą ulicami Księcia Janusza i Górczewską, omijając standardowy fragment swojej trasy.Linia 523: Pasażerowie podróżujący w kierunku Starego Bemowa muszą liczyć się z objazdem prowadzącym ulicami Wolską i Redutową.

Utrudnienia także w nocy. Jak pojadą linie N42 i N43?

Prace drogowe będą prowadzone również w godzinach nocnych, co wymusza wprowadzenie zmian w kursowaniu popularnych „N-ek”. Pasażerowie korzystający z nocnych połączeń w tym rejonie Warszawy również powinni zwrócić uwagę na nowe trasy.

Linia nocna N42: Autobusy tej linii ominą remontowany fragment, kursując aleją Prymasa Tysiąclecia i ulicą Wolską.Linia nocna N43: Trasa objazdowa dla tej linii została wytyczona przez ulice Wolską, Redutową oraz Jana Olbrachta.

Prace remontowe tylko na weekend

Nowa nawierzchnia ma być gotowa już w poniedziałek rano. Wtedy kierowcy znów pojadą prosto na Bemowo. Szczegóły i aktualne trasy można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Prace remontowe mają charakter tymczasowy, a ich celem jest poprawa jakości dróg, z których wszyscy korzystamy.