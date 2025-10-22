Utrudnienia w Alei Krakowskiej. Drogowcy wkraczają na kolejny odcinek trasy

Rozpoczyna się kolejny etap prac drogowych na alei Krakowskiej w Warszawie.

Od 22 października drogowcy zajmą się remontem jezdni w kierunku Raszyna, wprowadzając zmiany w organizacji ruchu.

Sprawdź, jak będą wyglądały etapy prac i kiedy aleja Krakowska zostanie w pełni otwarta.

Nowy asfalt na alei Krakowskiej: Remont i utrudnienia

Drogowcy wkraczają z remontem na kolejny odcinek alei Krakowskiej, jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych miasta. Prace, mające na celu położenie nowego asfaltu i poprawę jakości nawierzchni, rozpoczną się od środy 22 października. Mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu, zwłaszcza na jezdni w kierunku Raszyna, gdzie w najbliższych dniach ruch będzie odbywał się tylko dwoma pasami. Celem remontu jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, jednak wymaga to czasowych zmian w organizacji ruchu.

Początek prac i zmiany w ruchu

Od środy, 22 października, o godzinie 22:00 do piątku, 24 października, do godziny 20:00 drogowcy zamkną dwa pasy po prawej stronie jezdni. Ruch zostanie przeniesiony bliżej pasa dzielącego jezdnie. W tym czasie możliwy będzie wjazd do pobliskiego centrum handlowego. Asfaltowanie zaplanowano etapami – najpierw jednej, potem drugiej połowy wjazdu. Drugi wjazd do sklepów pozostanie zamknięty.

Kontynuacja remontu i alternatywne dojazdy

Po zakończeniu robót po prawej stronie, drogowcy przeniosą się na drugą część jezdni. W piątek, 24 października, o godzinie 22:00 zamknięte zostaną dwa pasy przy pasie zieleni, a ruch zostanie skierowany bliżej centrum handlowego. Dojazd do niego będzie możliwy z wyremontowanej części drogi, ale tylko dla jadących od strony Ochoty. Wszystkie pasy w alei Krakowskiej zostaną otwarte w niedzielę, 26 października, o godzinie 23:00.

