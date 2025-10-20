Trzy dni paraliżu na wylotówce z Warszawy!

Ważna arteria Warszawy zostanie częściowo zamknięta z powodu remontu nawierzchni, co spowoduje utrudnienia w ruchu.

Od 20 do 23 października kierowcy jadący w stronę Raszyna będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu, a kilka ulic straci połączenie z aleją.

Czy mimo ekspresowego tempa prac uda się uniknąć gigantycznych korków w godzinach szczytu? Sprawdź, jak zaplanować objazdy!

Warszawa. Duże utrudnienia na trasie w kierunku Raszyna

Remonty dróg w Warszawie często wiążą się z utrudnieniami. W poniedziałek drogowcy zajmą kolejny odcinek ważnej arterii, a kierowców czekają spore zmiany. Przejazd w stronę Raszyna zostanie zwężony do jednego pasa, co może sparaliżować ruch. Warto sprawdzić, jak ominąć korki, gdyż prace drogowe potrwają do czwartku, 23 października, do 4:00 rano! W tym czasie robotnicy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna, a kierowcy pojadą tylko lewym.

Zmiany w organizacji ruchu

Dodatkowo połączenie z remontowaną aleją stracą ulice Rękodzielnicza, Malownicza i Mineralna po stronie Działkowej. Objazdy wyznaczono ulicami Szyszkową, Działkową, Mineralną i Muszkieterów. Do wspomnianych ulic można również dojechać alternatywnie – Krakowiaków, Leonidasa i Muszkieterów.

Poprzednie i obecne etapy remontu

W zeszłym roku nową nawierzchnię zyskał odcinek alei prowadzący do centrum – od P+R Al. Krakowska do ulicy Hynka. W tym sezonie drogowcy pracują na nitce w kierunku Raszyna. Teraz czas na fragment między Cyprysową a Mineralną.

Utrudnienia dla kierowców

Urzędnicy zapowiadają, że tempo będzie ekspresowe, ale kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, szczególnie w godzinach szczytu korek w stronę Raszyna jest niemal gwarantowany. Dlatego warto pamiętać, że dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna będą zamknięte, a ruch będzie odbywał się tylko lewym pasem. Kierowcy podróżujący tą trasą powinni spodziewać się znacznych opóźnień, zwłaszcza w godzinach szczytu, i rozważyć zmianę planu podróży, wcześniejsze wyjście z domu lub skorzystanie z alternatywnych tras, aby uniknąć kilkugodzinnych korków. Warto na bieżąco śledzić komunikaty drogowe oraz korzystać z aplikacji nawigacyjnych.