Trzy dni paraliżu na wylotówce z Warszawy!

Vanessa Nachabe
2025-10-20 13:57

Już w poniedziałek o świcie drogowcy weszli na kolejny odcinek jednej z najważniejszych arterii stolicy. W ciągu zaledwie trzech dni mają ułożyć nowy asfalt, ale w tym czasie kierowców czeka prawdziwy test cierpliwości. Przejazd w stronę Raszyna zostanie zwężony do jednego pasa.

Dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Raszyna zamknięte!

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe Od 20 do 23 października, dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Raszyna zostaną zamknięte, a ruch będzie odbywał się wyłącznie lewym pasem. Utrudnienia te są związane z [powód, np. pracami remontowymi, budową]. Kierowcy podróżujący tą trasą powinni spodziewać się znacznych opóźnień, zwłaszcza w godzinach szczytu, i rozważyć zmianę planu podróży, wcześniejsze wyjście z domu lub skorzystanie z alternatywnych tras, aby uniknąć kilkugodzinnych korków. Zaleca się śledzenie komunikatów drogowych oraz korzystanie z aplikacji nawigacyjnych.
Super Express Google News
  • Ważna arteria Warszawy zostanie częściowo zamknięta z powodu remontu nawierzchni, co spowoduje utrudnienia w ruchu.
  •  Od 20 do 23 października kierowcy jadący w stronę Raszyna będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu, a kilka ulic straci połączenie z aleją.
  • Czy mimo ekspresowego tempa prac uda się uniknąć gigantycznych korków w godzinach szczytu? Sprawdź, jak zaplanować objazdy!

Warszawa. Duże utrudnienia na trasie w kierunku Raszyna

Remonty dróg w Warszawie często wiążą się z utrudnieniami. W poniedziałek drogowcy zajmą kolejny odcinek ważnej arterii, a kierowców czekają spore zmiany. Przejazd w stronę Raszyna zostanie zwężony do jednego pasa, co może sparaliżować ruch. Warto sprawdzić, jak ominąć korki, gdyż prace drogowe potrwają do czwartku, 23 października, do 4:00 rano! W tym czasie robotnicy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna, a kierowcy pojadą tylko lewym.

Zmiany w organizacji ruchu

Dodatkowo połączenie z remontowaną aleją stracą ulice Rękodzielnicza, Malownicza i Mineralna po stronie Działkowej. Objazdy wyznaczono ulicami Szyszkową, Działkową, Mineralną i Muszkieterów. Do wspomnianych ulic można również dojechać alternatywnie – Krakowiaków, Leonidasa i Muszkieterów.

To najgorsza stacja PKP w Warszawie! Właśnie ruszył remont

Polecany artykuł:

Saska Kępa rozkopana! Trzy ulice w remoncie, a to jeszcze nie koniec

Poprzednie i obecne etapy remontu

W zeszłym roku nową nawierzchnię zyskał odcinek alei prowadzący do centrum – od P+R Al. Krakowska do ulicy Hynka. W tym sezonie drogowcy pracują na nitce w kierunku Raszyna. Teraz czas na fragment między Cyprysową a Mineralną.

Utrudnienia dla kierowców

Urzędnicy zapowiadają, że tempo będzie ekspresowe, ale kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, szczególnie  w godzinach szczytu korek w stronę Raszyna jest niemal gwarantowany. Dlatego warto pamiętać, że dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna będą zamknięte, a ruch będzie odbywał się tylko lewym pasem. Kierowcy podróżujący tą trasą powinni spodziewać się znacznych opóźnień, zwłaszcza w godzinach szczytu, i rozważyć zmianę planu podróży, wcześniejsze wyjście z domu lub skorzystanie z alternatywnych tras, aby uniknąć kilkugodzinnych korków. Warto na bieżąco śledzić komunikaty drogowe oraz korzystać z aplikacji nawigacyjnych.

Do Raszyna jednym pasem. Mapka z objazdami.

i

Autor: infoulice/ Materiały prasowe W trzy dni drogowcy wyremontują kolejny odcinek alei Krakowskiej. Na czas robót zwężą jezdnię w stronę Raszyna, pomiędzy Cyprysową a Mineralną. Początek prac w poniedziałek, 20 października.
Warszawa. Kamienica Ząbkowska 19
7 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REMONT ULICY
UTRUDNIENIA
KORKI WARSZAWA