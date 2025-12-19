Muzeum Powstania Warszawskiego będzie większe! Startuje rozbudowa najpopularniejszego muzeum w stolicy

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2025-12-19 16:19

Muzeum Powstania Warszawskiego w ciągu trzech lat powiększy się i zmieni główne wejście. Po rozbudowie wjazd do muzeum będzie od strony ul. Towarowej. Prezydent Warszawy i dyrekcja MPW podpisali umowę w tej sprawie.

Wyjątkowa atrakcja Muzeum Powstania Warszawskiego. Pawilon na skarpie zamieni się w kulturalną oazę

i

Autor: Wojciech Olkusnik/ East News

Plan rozbudowy jednego z najpopularniejszych muzeów w stolicy odsuwano w czasie przez kilka lat, aż w końcu  przed 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego premier Donald Tusk obiecał dołożyć do inwestycji 100 mln zł z budżetu państwa. Rada Warszawy przyznała kolejne 45 mln i można było ogłaszać i rozstrzygać przetarg. Wygrała go firma MDI z Sopotu (zarejestrowana – nomen omen przy ul. Powstańców Warszawy). Pokonała siedmiu konkurentów, niektórych także z Trójmiasta.

W piątek 18 grudnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podpisali z szefową firmy MDI Małgorzatą Winiarek-Gajewską, umowę na rozbudowę tego jednego z najpopularniejszych w Warszawie muzeów.  

- Ja nie muszę nikogo przekonywać jak ważni są dla nas Powstańcy Warszawscy i pamięć o powstaniu. To jest dla nas moment szczególny. Na te inwestycję czeka cała Warszawa i cała Polska, bo to będzie nowa odsłona, nowe sale i nowe ekspozycje - mówił prezydent Rafał Trzaskowski. 

Zwycięzca musi teraz w niecałe trzy i pół roku (dokładnie 40 miesięcy) opracować projekt budowlany, uzyskać pozwolenia administracyjne i zrealizować budowę. - Jesteśmy dumni, że będziemy mogli przyczynić się do rozbudowy muzeum i urzeczywistnić tak ciekawą architektonicznie koncepcję. Ale prosimy o cierpliwość, formalne prace zaczną się za kilkanaście miesięcy - zastrzegała  Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI.

Koncepcja rozbudowy muzeum jest gotowa od siedmiu lat. Muzeum kupiło ją od pracowni Mirosława Nizio, który wygrał konkurs na odwrócenie muzeum w stronę ulicy Towarowej. Przewidział z tej strony niski, lekki pawilon, by nie zasłaniał widoku na główny budynek, z dwiema podziemnymi kondygnacjami. Tędy będą wjeżdżać autokary z wycieczkami. Powstanie podziemne wejście do głównego budynku MPW. To pierwsza rozbudowa Muzeum Powstania od czasu jego budowy w 2004 r. Przed 21 lat nie powiększyło się nawet o metr. A eksponatów i archiwaliów przybywa!

- Muzeum było projektowane na 100-120 tys. gości rocznie. Przyjmujemy ich średnio 600 tys. rocznie. Blisko 22 lata temu nikt się nie mógł spodziewać, jak dużym zainteresowaniem będzie się cieszyć ekspozycja, więc wraz z rozbudową zaczynamy nowy rozdział w naszej historii - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podpisanie umowy na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego

i

Autor: urząd miasta/ Materiały prasowe

Dziś do Muzeum Powstania można dojechać od ulicy Przyokopowej. - Pracuje przy niej, w różnych biurach, ok. 9 tys. ludzi. Dotarcie autokarów jest trudne. Nowe skrzydło budynku da nam nową przestrzeń i będzie lepiej skomunikowane.  Po prostu będzie łatwiej do nas dotrzeć - tłumaczył dyrektor Muzeum Powstania. 

Co ciekawe - nawet po rozbudowie nie zniknie lubiany przez warszawiaków Pokój na Lato  - drewniany ażurowy pawilon z barem, gdzie latem odbywają się koncerty, warsztaty i spotkania. 

- W 2026 r. Pokój na Lato na pewno jeszcze pozostanie w dotychczasowej formie, a po rozbudowie znajdzie się na zielonym dachu nowej części - zapowiada Ołdakowski.

Remont nie przebiegnie całkowicie bezkolizyjnie z resztą budynku. Urzędnicy już dziś zapowiedzieli, że Muzeum Powstania trzeba będzie zamknąć "maksymalnie na kilkanaście tygodni", żeby podłączyć starą część do nowej.  

Rafał Trzaskowski podczas podpisywania umowy 19.12.2025
5 zdjęć
Jan Ołdakowski w 20. urodziny Muzeum Powstania Warszawskiego. "Nikt nie wierzył, ja musiałem..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INWESTYCJE
WARSZAWA
Muzeum Powstania Warszawskiego