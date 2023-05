Pokój Na Lato powraca! Na otwarciu zagra L.U.C. & Rebel Babel Ensemble

Katastrofa samolotu w Lesie Kabackim. Zginęły 183 osoby. „Dobranoc, do widzenia! Cześć, giniemy!”

Atak nożownika w centrum Warszawy. Wiemy kim jest 61-latek dźgnięty w plecy! To postać rozpoznawalna medialnie

Koncert na wielkie otwarcie

Pokój Na Lato to drewniana oaza spokoju w środku miasta, pełna zieleni, z pysznym jedzeniem, lodami i napojami, zlokalizowana przy Muzeum Powstania Warszawskiego - wejście od ul. Towarowej. Co roku oferuje warszawiakom odpoczynek w cieniu drzew, z bogatym programem kulturalnym i rozrywkowym. Oficjalnie rusza w najbliższą sobotę, 13 maja. I to nie byle jak. W planach jest koncert L.U.C. & Rebel Babel Ensemble z gościnnym udziałem Krystyny Prońko i Adiego Nowaka w warszawskiej premierze projektu Dialog 2. Start wydarzenia o godzinie 21.30, a wstęp jest całkowicie za darmo.

Pokój Na Lato z atrakcjami

Na skarpie przed muzeum w tym sezonie wystąpią także Błażej Król, Anieli i duet Matylda/Łukasiewicz z materiałem ze swojej wspólnej płyty. Oprócz tego warto wpaść np. na warsztaty kreatywnej plastyki, jogę, spotkanie z psycholożką czy wielkie gotowanie. Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na stronie www.1944.pl. Wydarzenia zawsze są bezpłatne, jednak zazwyczaj trzeba się na nie zapisać, a ilość miejsc jest ograniczona.

Pokój na Lato powraca Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.