Jacek Protasiewicz chce wychowywać Darię! Wziął się za edukację swojej partnerki

Majowa atmosfera sprzyja miłosnym uniesieniom. Przed nami długi weekend, a zatem wspaniały okres, żeby zaplanować coś szczególnego w gronie najbliższych. Były europoseł Jacek Protasiewicz czekał na tę chwilę z utęsknieniem. – Ja już zakupy na weekend zrobiłem i teraz tylko czekam na przyjazd Darusi… – pisał kilka dni temu w mediach społecznościowych. Kiedy Daria przybyła w końcu do Brzegu, czekała na nią niespodzianka, którą zafundował jej Jacek Protasiewicz. Obydwoje wybrali się do Czech, a przed nimi jeszcze wycieczka do Drezna w Niemczech. I nie tylko miłością żyją zakochani, ale też wychowywaniem i edukacją. - Dzielę się z Darusią wszystkim tym, co mnie do tej pory zachwycało. Chcę, żeby była częścią mojego życia i stąd te nasze wypady, ostatnio byliśmy w Czechach. Zabieram Darusię wszędzie tam, gdzie ja byłem, poznałem i zwiedziłem fascynujące miejsca. Będziemy teraz w Dreźnie, gdzie przejdziemy się korytarzami pałacu Zwinger. Będziemy podziwiać choćby „Madonną Sykstyńską”. Chcę pokazać Darii najpiękniejsze miejsca, które ja kiedyś podziwiałem i mnie zachwyciły, które mnie ukształtowały – opowiada w rozmowie z „Super Expressem” Jacek Protasiewicz.

