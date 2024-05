Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Komentery Adama Federa

NIE DO WIARY, co się stało z Polakami! Już nie NARZEKAJĄ! Dobrze mi się żyje…

Adam Feder 20:34 Materiał sponsorowany

„Dobrze mi się żyje…”, „Nie mogę narzekać…”, „Mam dobre życie…”, może trudno uwierzyć, ale to są słowa Polaków, którzy jeszcze do niedawna znani byli przecież z zamiłowania do narzekania. Polacy uwielbiali psioczyć na wszystko i wszystkich, a tu taka niespodzianka! Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą do Opola, miasta, które zazwyczaj ląduje w czołówkach ogólnopolskich rankingach na najlepsze miejsce do życia. Nasz reporter pytał Opolan, co to w ogóle znaczy „dobre życie” i jak trzeba żyć. To trzeba zobaczyć!