Marianna Schreiber złożyła życzenia Andrzejowi Dudzie i... Prosi, by na nią zagłosował!

Marianna Schreiber jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na bieżąco informuje o swoich planach, pokazuje swoje zdjęcia czy dzieli się przemyśleniami na najważniejsze tematy. Nie zapomina także o złożeniu życzeń najważniejszym politykom! 16 maja swoje święto celebruje prezydent Andrzej Duda. Z tej okazji Marianna Schreiber nagrała dla niego życzenia.

- Dzisiaj są urodziny zwierzchnika Sił Zbrojnych czyli pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jako, że pan prezydent osiągnął w polityce najwyższe szczyty, to nie będę mu życzyła osiągnięć w tej dziedzinie. Skupmy się na zdrowiu, bo jak ono jest, to wszystko przychodzi łatwo oraz na tym, by pan prezydent miał dużo czasu dla swoich bliskich, dla rodziny - słyszymy na nagraniu.

To jednak nie wszystko! Na koniec Marianna Schreiber zwraca się wprost do prezydenta i prosi go, by zagłosował na nią.

- Szanowny panie prezydencie, oddałam na pana mój głos w poprzednich wyborach dlatego teraz mam nadzieję, że to pan zagłosuje na mnie - dodała na koniec.

Przez cały czas była promiennie uśmiechnięta. Czyżby faktycznie Marianna Schreiber szykowała się do startu w wyborach prezydenckich? W końcu nie jeden raz już udowadniała, że żadnego wyzwania się nie boi!

