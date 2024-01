Znamy miejsca najchętniej odwiedzane przez turystów. Jest kilka perełek!

Szczebrzeszyn to jeszcze nic! Oto najtrudniejsze nazwy miejscowości w Polsce. Można sobie na nich połamać język!

Jakie są najlepsze, najciekawsze i najpopularniejsze miejsca w Warszawie odwiedzane przez turystów − co warto zobaczyć? Może części z nich sami nie mieliście okazji odwiedzić, pomimo tego, że mieszkacie w stolicy od wielu lat. Przedstawiamy wam listę dziewięciu takich miejsc. Sprawdźcie, czy zaliczyliście już wszystkie punkty.

Miejsca, które wspominamy, są bardzo popularne wśród turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają miasto. Warto wspomnieć, że według raportu przygotowanego przez Stołeczne Biuro Turystyki wynika, że ruch turystyczny w stolicy, w porównaniu do 2021 roku, zwiększył się o 78 proc. Do poziomu z 2019 roku brakuje już tylko 11 proc.

− Chcemy, żeby Warszawa była coraz bardziej atrakcyjnym miastem, nie tylko dla mieszkanek i mieszkańców, ale także dla turystek i turystów. Służą temu nasze inwestycje w ramach Nowego Centrum Warszawy, w tym budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, przebudowa ulicy Chmielnej, ale również planowane niebawem otwarcie mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Cieszy nas tytuł najlepszego kierunku turystycznego „European Best Destination 2023”. Mamy nadzieję, że przez długi czas będzie on magnesem przyciągającym do Warszawy odwiedzających z kraju i zagranicy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Co więcej, Warszawa od lat jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby organizowanych wydarzeń. Jedynie w 2022 roku w stolicy odbyło się blisko 9 tys. wydarzeń korporacyjnych, konferencji i kongresów oraz targów i wystaw. Wzięło w nich udział ponad 1,2 mln osób!

Jakie są najchętniej odwiedzane miejsca w stolicy? Poznajcie listę: