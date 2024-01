Łezka się w oku kręci

Kiedyś to było! Zaśnieżona Warszawa w PRL-u, teraz takiej zimy już nie ma... Pamiętacie?

Mamy środek zimy, a śniegu jak na lekarstwo. A przecież kiedyś było zupełnie inaczej. Temperatury poniżej – 20 C i śnieżne zaspy tak wysokie, że znikały pod nimi samochody. Nic nie wskazuje na to, żeby taka pogoda do nas wróciła. Dlatego zapraszamy na sentymentalną podróż do dawnej zimy w Warszawie. Kiedyś to było!