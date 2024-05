Przeżył prawdziwy dramat. 90-latek wpadł pod nadjeżdżającą osobówkę

i Autor: T.Mróz

WYSTARCZYŁA CHWILA NIEUWAGI

Przeżył prawdziwy dramat, został potrącony przez nadjeżdżające auto. Emeryt trafił do szpitala

Do potrącenie emeryta doszło chwilę przed godziną 12 we wtorek (7 maja) na ul. Racławickiej. Na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie służby. Lekarze zbadali poszkodowanego i przetransportowali go do szpitala, a policjanci zajęli się kierowcą. − Był trzeźwy, miał wszystkie uprawnienia − słyszymy.