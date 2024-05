Już wkrótce zamkną Czerniakowską. Kierowco, musisz to wiedzieć!

Oto, co znaleźliśmy w białoruskim samochodzie po akcji ABW w Warszawie. Szok, co leżało na siedzeniu

Jak oszczędzać wodę w domu? O tym musisz pamiętać

Współcześnie coraz częściej mówi się o tym, że zasoby wody zdatnej do spożycia nieustannie się zmniejszają, a w niektórych zakątkach świata już teraz jest to bardzo poważny problem. Właśnie dlatego warto racjonalnie gospodarować wodą w domu, bowiem to właśnie tam najczęściej marnuje się jej najwięcej. W przygotowanej przez nas galerii znajdziesz wskazówki, które mogą ci pomóc wprowadzić nowe nawyki.

Wiesz, co znaczy PLN? Rozpoznaj pieniądze po kodzie walutowym! Pytanie 1 z 10 EUR oznacza: dolara amerykańskiego euro funta egipskiego Dalej