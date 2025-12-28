Warszawa: Dramat na Gocławiu. Seniorka straciła oszczędności życia! Policja w akcji

Oszustwo na wnuczka w Warszawie. Policja zatrzymała oszustkę

Oszuści działający metodą „na legendę” wykorzystują emocje i zaufanie osób starszych. Tym razem przestępcy skontaktowali się z 83-letnią mieszkanką warszawskiego Gocławia, podając się za lekarzy. Poinformowali ją, że życie jej córki jest zagrożone, a ratunkiem może być jedynie bardzo drogi lek. Seniorka, przekonana, że rozmawia z lekarzami, zgodziła się przekazać pieniądze na zakup lekarstwa.

Nieświadomi, że stołeczni kryminalni wiedzą o ich zamiarach, przestępcy wierzyli w swój sukces. Policjanci pojawili się przed blokiem, gdzie miało dojść do przekazania pieniędzy. Tam zauważyli nerwowo zachowującą się kobietę, która sprawiała wrażenie, jakby nie mogła znaleźć konkretnego adresu. Po chwili z budynku wyszła seniorka i przekazała jej „reklamówkę”. Wtedy policjanci przystąpili do akcji.

Pokój Zbrodni - Wnuczka zleciła zabójstwo dziadka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W „reklamówce” znajdowało się kilkanaście kopert z pieniędzmi, łącznie 207 400 złotych. Policjanci poinformowali seniorkę, że padła ofiarą oszustów i skontaktowali się z jej córką. Zatrzymana 45-latka trafiła do policyjnej celi.

Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII doprowadzili kobietę do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie usłyszała zarzut usiłowania oszustwa w warunkach recydywy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o umieszczeniu podejrzanej w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy.

Apel policji: Nie daj się oszukać!

Policja apeluje zarówno do seniorów, jak i osób młodszych, aby nie przekazywali żadnych środków pieniężnych nieznanym osobom i informowali o każdej takiej próbie. Tylko w ten sposób można zapobiec utracie oszczędności.