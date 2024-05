i Autor: Łukasz Gągulski / Super Express

WIELKA ZMIANA

Trzaskowski pochwalił się wygraną w konkursie. Chodzi o ogromne pieniądze

Rafał Trzaskowski pochwalił się wygraną w konkursie. I faktycznie, Warszawa ma co świętować. Szpital Południowy, jako pierwsza samorządowa placówka w Polsce, będzie przeprowadzał całkowicie refundowane zabiegi in vitro. To wielki krok w leczeniu niepłodności. Poznaj szczegóły finansowania zabiegów in vitro w Warszawie.