Na ślubie Michała Koterskiego nie było jego mamy. "Okazała bardzo duże niezadowolenie"

Michał Koterski i Marcelina Leszczak tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Zaręczyli się po niecałym miesiącu od poznania, niedługo po tym ogłosili, że spodziewają się dziecka. Pojawienie się na świecie syna nie zapobiegło kryzysom. Narzeczeni rozchodzili się i schodzili, a modelka wiele wybaczała ukochanemu. Ostatecznie postanowili dać sobie kolejną szansę i zawalczyli o związek. Na początku tego roku stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w tajemnicy.

W niedzielę 14 stycznia ogłosili na Instagramie, że zostali małżeństwem. Pokazali zdjęcie dłoni z obrączkami i dodali krótki wpis: "Stało się!". Misiek Koterski przekazał, że w podróż poślubną polecieli do ciepłego Meksyku, a dokładnie do malowniczego Cancun: "Jesteśmy w podróży poślubnej. To oznacza, że kilka dni temu wzięliśmy ślub. Głos mi się jeszcze trzęsie z emocji" - mówiła na instagramowej relacji szczęśliwy pan młody.

Kilka dni po uroczystości, już jako Marcelina Koterska, modelka opublikowała filmik, na którym pokazała urywki ze ślubu. Widać na nim, że odbył się on na Florydzie w USA. Teraz w rozmowie z portalem Pomponik Koterska opowiedziała nieco więcej o tym wyjątkowym dla nich dniu. Okazuje się, że wcale nie było pewne, że się wtedy pobiorą.

"Wydarzyło się to, co się miało wydarzyć. Troszkę to było zaplanowane, zabrałam z Polski sukienkę. Ale też trochę spontaniczne, bo nie mieliśmy biżuterii i nie mieliśmy wybranego dnia ślubu. Więc generalnie: spontanicznie i nie. Dwa dni przed wylotem podjęliśmy decyzję, że bierzemy ślub, a dzień przed wylotem dopiero poszłam przymierzyć sukienkę. Chcieliśmy, żeby to było intymne" - przyznała celebrytka.

Uroczystość bez najbliższych. Mama aktora o niczym nie wiedziała

32-latka wyznała również, że przyrzekli sobie z Michałem miłość jedynie w obecności syna oraz światków. Co więcej, ich rodziny nie miały pojęcia, że wrócą z podróży jako mąż i żona. Przez tę decyzję na uroczystości zabrakło m.in. mamy aktora. Jak zareagowała na wieść, że jej syn wziął ślub w tajemnicy?

"Michała mama okazała bardzo duże niezadowolenie i po dziś dzień uważa, że nieładnie zrobiliśmy. Że nie wiedziała, ani nie została zaproszona… Nie rozwiązujemy tego w żaden sposób. Pozostajemy w kontakcie, no ale nie można wszystkich zawsze w życiu zadowolić. Mamy kontakt poprawny" - stwierdziła Marcelina Kotarska.

