Michał Koterski i Marcela Leszczak wzięli ślub! "Stało się". Pokazali urocze zdjęcie

Michał Koterski i Marcelina Leszczak są po ślubie! Aktor i modelka do samego końca w tajemnicy trzymali swoje plany o ślubie. W niedzielę 14 stycznia ogłosili na Instagramie, że zostali małżeństwem. Pokazali zdjęcie dłoni z obrączkami i dodali krótki wpis: "Stało się!". Fani od razu pospieszyli z gratulacjami. Najlepsze życzenia na nowej drodze życia przekazali nowożeńcom także przyjaciele i znajomi. - Niech Wam Pan Bóg błogosławi na nowej drodze życia!!!💜💜💜💫💫 Z całego serca gratulujemy❤️ - napisała Dominika Gwit, a Ela Romanowska dodała: - Gratulacje dla Was ❤️❤️❤️❤️.

Misiek Koterski przekazał, że w podróż poślubną polecieli do ciepłego Meksyku, a dokładnie do malowniczego Cancun: - Jesteśmy w podróży poślubnej. To oznacza, że kilka dni temu wzięliśmy ślub. Głos mi się jeszcze trzęsie z emocji - powiedział na instagramowej relacji Koterski.

Michał Koterski i Marcela Leszak byli parą od dawna, ale mieli też burzliwe chwile. Rozstawali się i schodzili, a owocem ich relacji jest synek Fryderyk. Koterski dwa razy oświadczał się ukochanej i najwyraźniej wiedział, co robi, skoro oboje stanęli na ślubnym kobiercu.