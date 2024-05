Znany ogrodnik zdradził sposób na piękną hortensję. Zrób to, a Twoja hortensja będzie uginać się od kwiatów. Łodygi przestaną się łamać i opadać. Pielęgnacja hortensji na lato

Sypię to garściami na trawnik, a mrówki znikają raz na zawsze. Wydasz 2 zł, a działa od razu. Sposób na mrówki w ogrodzie

Hortensja to ozdobny krzew, które zawsze zachwyca. Wielobarwne, duże kwiaty robią wrażenie nawet na osobach, które wydają się być odporne na urok roślin. Hortensja charakteryzuje się także długim okresem kwitnienia, dzięki czemu krzewy zdobią ogród przez długie tygodnie. Hortensja może kwitnąć nawet od czerwca do października. Również, gdy krzew obsycha wygląda spektakularnie. Brązowe kule po kwiatach robią wyjątkowy efekt jesiennego ogrodu. Jednym z najczęściej pojawiających się zapytań dotyczących pielęgnacji hortensji jest sposób na uniknięcie łamania się łodyg. Duże i ciężkie kwiaty sprawiają, że czasem łodygi nie wytrzymują obciążenia i się łamią. Wiele osób sięga po kupne podpórki, jednak zdaniem znanego ogrodnika to strata pieniędzy. Lepiej w takiej sytuacji sprawdzi się siatka ocynkowana. - Najpierw lekko przycinamy hortensję drzewiastą, żeby potem było nam łatwiej operować i zakładać siatkę. Potem używamy siatki ocynkowanej, którą można kupić w każdym markecie. Układamy nad hortensją, robimy takie półkole o wysokości 60-70 cm w zależności od tego, jak wasza hortensja rośnie - powiedział Łukasz Koblański z profilu ogrodnik.doskonaly na Instagramie.

Domowe sposoby nawożenia hortensji? Czym odżywiać hortensję?

W pielęgnacji hortensji świetnie sprawdzą się domowe metody nawożenia. Dzięki temu krzew będzie miął stały dostęp do składników odżywczych. W swojej kuchni znajdziesz wiele produktów, które świetnie sprawdzą się w roli odżywek do roślin. Hortensja wyjątkowo lubuje się w odżywce z fusów do kawy. Innym sposobem na "dopalenie" hortensji jest domowy nawóz z bananów. Skórki od banana zawierają niezbędne składniki, które poprawiają kwitnienie oraz usprawniają wzrost krzewu.

