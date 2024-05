Pijany kierowca za kółkiem, miał przy sobie dwie butelki wódki. „Alkoholem popijał drugie śniadanie”

Do szokujących scen doszło w czwartek (19 maja). Dyżurnego mławskiej policji zaalarmowała anonimowa osoba, przekazując informację o podejrzanym zachowaniu kierowcy, który wyraźnie nie panował nad pojazdem. Chwile po zgłoszeniu patrol był na miejscu. Siedzący za kierownicą 42-latek był pijany a pod ręką oprócz śniadania miał dwie butelki wódki. Jak oświadczył w rozmowie z policjantami, alkoholem popijał drugie śniadanie! - Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jego samochód został zabezpieczony na poczet przyszłej kary. Kierowca stracił prawo jazdy w czterech kategoriach. W piątek (17.05) usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności – mówi asp. Szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji.

Natychmiastowa reakcja anonimowego świadka zapobiegła niebezpieczeństwu. Takie zgłoszenia ratują zdrowie i życie. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i przekazać informację.

Do bardzej dramatycznej sytuacji doszło w Radomiu. Patrol policji zauważył osobowe volvo z 5 osobami w środku. Chcieli zatrzymać auto do kontroli. Wtedy kierowca wcisnął gaz do dechy i zaczął pruć przez miasto na złamanie karku. Rozpoczął się szaleńczy pościg. Gdy udało się zapędzić pirata drogowego w kozi róg doszło do dramatycznych scen. Próbował staranować radiowóz. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Nocny pościg za 20-latkiem w Radomiu! 5 osób w aucie, wszyscy byli pod wpływem