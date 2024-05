Awaryjne lądowanie samolotu w Warszawie. Na pokładzie było 117 osób

Już wkrótce zamkną Czerniakowską. Kierowco, musisz to wiedzieć!

Awaryjne lądowanie samolotu z Izmiru do Warszawy

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 28 maja, około godz. 20. Pilot Boeinga 737 lecącego z tureckiego Izmiru do Warszawy zgłosił awarię i problemy techniczne. Na płytę lotniska Chopina natychmiast wysłano wozy straży pożarnej i służby medyczne.

Następnie załoga maszyny, na pokładzie której było 117 osób, rozpoczęła lądowanie awaryjne. Na szczęście przebiegło ono pomyślnie i nikomu nic się nie stało.

- Samolot SunExpress z Izmiru do Warszawy zgłosił problem z hermetyzacją. Wylądował bezpiecznie w asyście służb na lotnisku Chopina - przekazała radiu RMF FM Anna Dermont rzeczniczka lotniska Chopina w Warszawie.

Po awaryjnym lądowaniu Boeinga 737 alarm został odwołany, a normalna praca lotniska Chopina została wznowiona.