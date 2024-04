Pościg policyjny zakończony tragedią. Nie żyje kierowca

i Autor: OSP DOBRE Pościg policyjny zakończony potworną tragedią! Nie żyje kierowca, jego auto stanęło w płomieniach

PŁONĄCY SAMOCHÓD

Pościg policyjny zakończony potworną tragedią! Nie żyje kierowca, jego auto stanęło w płomieniach

plis 12:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Chwilę po godzinie 4 w poniedziałek (29 kwietnia) w miejscowości Rudzienko (woj. mazowieckie) doszło do koszmarnego wypadku. Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że kierujący osobówką nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i kontynuował jazdę. W pewnym momencie zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.