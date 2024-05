Wielka akcja CBA! Funkcjonariusze weszli do centrali Totalizatora Sportowego

Atak maczetą na Woli! Jedna osoba ranna, sprawcy uciekli. Doszło do porachunków?

Na razie niewiele wiadomo o samym zajściu. W Lasku na Kole doszło do bójki kilku osób. Wszyscy mieli przy sobie niebezpieczne narzędzia. Doszło do starcia, a jeden z mężczyzn został raniony, najprawdopodobniej maczetą. Potem wszyscy się rozbiegli. Dwie osoby przeskoczyły przez płot. Zauważył ich właściciel posesji, który wezwał policję. Rannym zaopiekowało się pogotowie. Drugiego z mężczyzn zatrzymała policja. Co najmniej kilka innych osób zdołało uciec.

Policja na razie nie udziela żadnych szerszych informacji w tej sprawie. - Potwierdzam zdarzenie o charakterze kryminalnym - powiedziała reporterowi "Super Expressu" Marta Sulowska z wolskiej policji. Funkcjonariusze cały czas szukają pozostałych mężczyzn.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że między dwiema grupami mogło dojść do pewnego rodzaju porachunków. Nie wiemy jednak na jakim tle.