i Autor: Youtube

Agresja na drodze

Oburzył się, że nie ustąpił mu pierwszeństwa. Chciał wymierzyć sprawiedliwość, odjechał ze łzami w oczach

Agresja na ulicach polskich miast to prawdziwa plaga: przekleństwa, przemoc, bezmyślne zachowania na drogach. Internauci co chwila publikują nagrania z rejestratorów jazdy. Tym razem do patologicznej sytuacji doszło na skrzyżowaniu ul. Raszyńskiej z Filtrową w Warszawie. Zobaczcie, o co poszło tym razem i jak zakończyła się ta historia.