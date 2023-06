Naraził rodzinę na niebezpieczeństwo. Agresja drogowa na S7

Agresja drogowa na S7

- Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Olsztynie - poinformowała PAP szefowa Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe Anna Andruszkiewicz. Jarosława W. oskarżono o narażenie trzyosobowej rodziny podróżującej seatem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według śledczych umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zajechanie drogi i inne niebezpieczne manewry. To przestępstwo z art. 160 par. 1 kodeksu karnego, zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. - Podejrzany nie przyznał się do tego czynu i odmówił składania wyjaśnień - przekazała prokurator Andruszkiewicz.

Do niebezpiecznej kolizji doszło w sierpniu 2022 r. na drodze ekspresowej S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Według ustaleń policji Jarosław W. kierując volkswagenem zajechał drogę i bez uzasadnionego powodu gwałtownie zahamował przed seatem, którym podróżowało małżeństwo z 4-letnim synkiem.

Kierowca seata stracił panowanie nad autem i kilkukrotnie uderzył w przydrożną barierę. Seat został mocno uszkodzony, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kolizja stała się głośna jako "sprawa agresji drogowej na S7", gdy film ze zdarzenia pojawił się w mediach społecznościowych. Pokrzywdzony kierowca prosił wówczas internautów o pomoc w ustaleniu sprawcy, bo volkswagen odjechał z miejsca zdarzenia.

Prowadzone pod nadzorem prokuratury dochodzenie, zakończone teraz aktem oskarżenia, to drugie postępowanie w sprawie tej kolizji. Pierwsze prowadziła policja z Olsztynka. Jarosław W. został obwiniony o popełnienie wykroczenia drogowego - niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W marcu tego roku Sąd Rejonowy w Olsztynie nieprawomocnie uznał go za winnego popełnienia wykroczenia i ukarał grzywną 15 tys. zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok i dwa miesiące. Od tego wyroku odwołał się obrońca obwinionego kierowcy i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Termin rozpoznania apelacji Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył na 29 czerwca.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania