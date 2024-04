Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Suche gałęzie zamienił na kanapkę z kawą. Bóbr grasował na stacji Orlenu [Zdjęcia]

Tomasz Nowociński | sch 11:03

Nietypowego gościa mieli pracownicy stacji Orlen w Soplach (woj. warmińsko-mazurskie). Do budynku wparował... bóbr. Czyżby znudziło go jedzenie suchych i twardych gałęzi, a do wyjścia ze swojego naturalnego środowiska zachęciła kanapka, rogalik i kawa z Orlenu? Reporter "Super Expressu" przyjrzał się szczegółom sensacyjnej wizyty bobra na stacji paliw.