Rodzinna zbrodnia

Klaudia W. zabiła swoich rodziców. "Spokojna i wyciszona". Nowe informacje

Tomasz Nowociński | sch 10:38

Choć od tej zbrodni minęło już kilka tygodni, wciąż trudno uwierzyć w to, co się stało. 27-letnia Klaudia W. jest oskarżona o zabicie swoich rodziców: Doroty i Adama. Młoda kobieta opuściła niedawno areszt, co nie oznacza, że wyjdzie na wolność. Wręcz przeciwnie, może minąć wiele tygodni, a nawet miesięcy, zanim sprawa znajdzie swój finał. Szczegóły poniżej.