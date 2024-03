Dorota i Adam W. spoczęli na cmentarzu

Grób zamordowanego małżeństwa utonął w kwiatach. Wzruszające słowa księdza. Chodzi o syna ofiar [ZDJĘCIA]

We wtorek, 5 marca, na cmentarzu w Ostródzie odbył się pogrzeb zamordowanego małżeństwa. Dorota i Adam W. mieli zginąć z rąk swojej 27-letniej córki, która po usłyszeniu w tej sprawie zarzutów trafiła do aresztu dla kobiet w Grudziądzu. W czasie uroczystości pogrzebowych ksiądz nawiązał do syna ofiar potwornej zbrodni, prosząc o modlitwę za mężczyznę.