Rodzinna tragedia

Ostatnia droga małżonków z Ostródy. Pogrzeb rodziców Klaudii W. [Zdjęcia]

Tomasz Nowociński | sch 15:15

We wtorek (5 marca) na Cmentarzu Komunalnym w Ostródzie spoczęli Dorota W. i Adam W. Małżonkowie zginęli 28 lutego w swoim mieszkaniu przy ul. Demokracji. Pożegnała ich rodzina, znajomi, a także zwykli mieszkańcy Ostródy, którzy wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało.