Tragedia w Ostródzie. Policja odnalazła córkę zamordowanego małżeństwa

Zwłoki małżeństwa w mieszkaniu w Ostródzie. Policja odnalazła córkę ofiar

Jak dowiedział się reporter "Super Expressu", policja odnalazła poszukiwaną córkę małżeństwa, które zostało dziś (28 lutego) znalezione martwe w jednym z mieszkań przy ul. Demokracji w Ostródzie. Dorota W. (49 l.) i Adam W. (57 l.) mieli na ciele liczne rany cięte oraz kłute. Do tego makabrycznego odkrycia doszło, ponieważ nieobecność Adama W. w pracy zaniepokoiła kogoś z jego rodziny; nie mógł on także dostać się do mieszkania. Do lokalu siłowo weszli dopiero policjanci. Wtedy ich oczom ukazał się koszmarny widok dwóch, zmasakrowanych ciał. Od początku prowadzono także poszukiwania 30-letniej córki zamordowanych. Kobieta była poszukiwana w charakterze świadka, ponieważ jest zameldowana pod tym samym adresem, gdzie jej nieżyjący już rodzice.

Jak dowiedział się także reporter "Super Expressu", 30-latka będzie teraz przesłuchiwana.

- Czynności będą trwały do późnych godzin nocnych - mówią krótko policjanci z Ostródy.

- Zarówno kobieta jak i mężczyzna mieli na swoich ciałach liczne rany kłute oraz cięte. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza i technicy kryminalistyki, którzy dokonują oględzin miejsca zdarzenia. Wszelkie czynności wykonywane są pod nadzorem trzech prokuratorów - przekazał "Super Expressowi" podkom. Michał Przybyłek z policji w Ostródzie.

Horror w Ostródzie! Zwłoki małżeństwa w mieszkaniu