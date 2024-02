Makabryczne odkrycie w Ostródzie na Mazurach. W środę (28 lutego) w jednym z mieszkań przy ul. Demokracji znaleziono ciała małżeństwa. 49-letnia Dorota W. i 57-letni Adam W. mieli na ciele liczne rany cięte oraz kłute. Przerażająca prawda wyszła na jaw po tym, jak Adam W. nie zjawił się w pracy. Zaniepokoiło to jednego z członków rodziny. Nie mógł on dostać się do mieszkania, więc zawiadomił policję. Mundurowi musieli użyć siły, aby wedrzeć się do lokalu. Kiedy to zrobili, ich oczom ukazał się koszmarny widok dwóch, zmasakrowanych ciał.

Makabra w Ostródzie. Policja zatrzymała córkę ofiar

Jednym z pierwszych działań, jakie podjęli policjanci, były poszukiwania 26-letniej córki małżeństwa W. Kobietę poszukiwano w charakterze świadka, ponieważ zameldowana jest pod tym samym adresem, co zmarli rodzice.Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez reportera "Super Expressu", policjanci zatrzymali 26-latkę. Kobieta przebywa w policyjnej izbie zatrzymań i może przebywać tam do 48 godzin. Póki co jest zatrzymana jako świadek i w takim trybie zostanie przeprowadzona próba jej przesłuchania. Kobieta może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania. W takim przypadku policja ją zwolni lub przedstawi zarzuty zabójstwa.

Tragedia w Ostródzie. Policja odnalazła córkę zamordowanego małżeństwa [Zdjęcia]

Pracowita noc służb, poszukiwania narzędzia zbrodni

Za policjantami długa i ciężka noc. Na miejscu są też prokuratorzy z Ostródy. Służby przesłuchały wszystkich sąsiadów rodziny W. i ich rodzinę. Pracownicy prosektorium, którzy zabierali zwłoki ofiar, musieli mieć na sobie specjalne stroje ochronne, aby zapobiec zatarciu śladów. Na miejsce przyjechała specjalna grupa techników z KWP w Olsztynie i laboratorium kryminalistycznym. Obiektem intensywnych wieczornych i nocnych poszukiwań było narzędzie zbrodni. Najprawdopodobniej chodzi o duży, bardzo ostry nóż, ponieważ ofiary zbrodni w Ostródzie miały wiele ran kłutych i ciętych. Kiedy próbowaliśmy dowiedzieć się, czy małżeństwo W. miało podcięte gardła, policja nie udzieliła nam odpowiedzi na to pytania.

Czwartek (29 lutego) będzie kolejnym dniem czynności w sprawie. Prokurator planuje m.in. przesłuchanie córki rodziny W. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia z prac służb na miejscu tragedii.