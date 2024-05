Po wysadzeniu przez Niemców Wilczego Szańca, po wejściu wojsk radzieckich, w byłej kwaterze Hitlera Wilczy Szaniec stacjonowało przez pół roku NKWD, szukając różnych dokumentów, pamiątek, skarbów. Jeśli ktoś tam się wówczas przypadkowo pojawił to bez tłumaczenia był likwidowany; być może była to rodzina mówiąca po niemiecku, która została rozstrzelana. Zima 1945 roku była bardzo mroźna, więc by pochować ciała najłatwiej było odgarnąć trochę piasku w pobliskim budynku - mówi Piotrowicz w rozmowie z PAP.