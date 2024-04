Wypuściła bulteriera na spacer, sama jechała autem. Pies rzucił się na rowerzystę

Co tam się stało?!

Stawiguda. Bulterier zaatakował rowerzystę. Wszystko na oczach właścicielki psa

W sobotę (27 kwietnia) w jednej z miejscowości w gminie Stawiguda 39-letnia kobieta za kierownicą seatem postanowiła „wyprowadzić” na spacer swojego bulteriera. Wypuściła psa z samochodu na ulicę, a sama dalej prowadziła pojazd. Pies – bez smyczy i kagańca - rzucił się na jadącego z naprzeciwka 56-letniego rowerzystę i zrzucił go z roweru. Kobieta w popłochu zabrała zwierzę do samochodu i odjechała z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Wezwani na miejsce policjanci szybko ustalili tożsamość kobiety, a niedługo później złożyli wizytę w jej domu. Okazało się, że kobieta miała ponad promil alkoholu w organizmie. - Śledczy z Posterunku Policji w Stawigudzie sprawdzą teraz, czy kierująca była nietrzeźwa w czasie, kiedy kierowała samochodem. Ponadto grozi jej odpowiedzialność za spowodowanie wypadku w ruchu drogowym, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu i nieostrożne trzymanie zwierzęcia - wyjaśnia mł. asp. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

