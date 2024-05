Ledwo otworzyli Bulwar, a już potrzeba zmian. Prezydent zdradził szczegóły

Toruń ma nowy Bulwar Filadelfijski, który już wymaga zmian

- W miniony piątek mieliśmy bardzo dobre, produktywne spotkanie, pokazujące nam ten obszar w odbiorze tych, którzy tam pracują. To właściciele i pracownicy punktów gastronomicznych, które są zakotwiczone, bądź też zaraz będą przy Bulwarze Filadelfijskim - powiedział nam prezydent Paweł Gulewski.

Spotkanie dotyczyło planowanych zmian na Bulwarze w Toruniu. Gospodarz grodu Kopernika rozmawiał również z właścicielami pawilonów, które od niedawna działają w tym rejonie. - Zgromadziliśmy pokaźną liczbę kwestii do poprawienia. Już niebawem przystąpimy do poprawy warunków. Te kwestie dzielą się na dwa najważniejsze obszary, które można poprawić od ręki i to się zadzieje bezzwłocznie - powiedział Gulewski. Co konkretnie się zmieni? Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z Bulwaru.

Zmiany na Bulwarze Filadelfijskim. Prezydent Torunia zdradził szczegóły

Paweł Gulewski przekazał konkrety, m.in. związane z dostawą produktów spożywczych do punktów gastronomicznych, działających na Bulwarze.

Najważniejsza zmiana dotyczy zabezpieczenia dojazdu na dolną część Bulwaru dla pojazdów uprzywilejowanych, dostawczych oraz asenizacyjnych. Wydział Inwestycji i Remontów zajmie się zaprojektowaniem bram wjazdowych i wyjazdowych przez parking znajdujący się pod mostem drogowym im. Józefa Piłsudskiego. Dodatkowo zaprojektowane zostaną zatoki, w których będą mogły się zatrzymać duże pojazdy, tak aby nie utrudniać pieszym korzystania z deptaku nad Wisłą.

- Idea, jaka przyświecała przebudowie Bulwaru, to nie tylko poprawa estetyki i atrakcyjności nadwiślańskiego deptaku. To także bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich. Dlatego Prezydent Torunia Paweł Gulewski zobowiązał Wydział Inwestycji i Remontów do przeprowadzenia analizy dotyczącej możliwości utworzenia zejść tj. schodów oraz podjazdów dla wózków we wschodniej części bulwaru - przekazały władze miasta.

Sprawdzona zostanie też forma zabezpieczenia stopni na schodach przy pawilonach i możliwość rozmieszczenia stojaków na rowery. Dodatkowo mają pojawić się tabliczki informujące o lokalizacji miejsc, w których są podjazdy dla wózków.

Władze grodu Kopernika widzą również problem, związany ze śmieciami. Ogromne zainteresowanie przebudowanym Bulwarem Filadelfijskim sprawiło, że służby miejskie nie nadążały ze sprzątaniem. Jak to zmienić? Zaprojektowane zostanie dodatkowe miejsce, w którym staną kontenery na odpady komunalne, tak aby na bieżąco można było opróżniać kosze na śmieci. - Zwiększona zostanie też liczba koszy rozmieszczonych wzdłuż deptaku, z 20 do 40 sztuk. Same odpady będą wywożone z większą częstotliwością - podaje UMT.