luksus aż bije po oczach

O. Tadeusz Rydzyk ma tak tanie toalety, że aż grzech nie skorzystać! Turyści mówią o jednym

Latem Toruń pęka w swach od turystów. Największą popularnością cieszą się trzy miejsca: Gotycka Starówka, przepiękny nadwiślański bulwar i "Rydzykownia". Ostatnio dziennikarze "Super Expressu" odkryli, że toaleta w kompleksie o. Tadeusza Rydzyka jest... płatna. Potwierdziliśmy ten fakt i ustaliliśmy, że "kibelek" u Rydzyka nie dość, że jest ekskluzywny, to do tego jeszcze najtańszy w Toruniu. I to ponad dwukrotnie!