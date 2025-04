Spis treści

Ile kosztuje sanatorium na NFZ 2025? Lada moment podwyżki!

Od 1 maja 2025 roku na kuracjuszy czekają podwyżki cen pobytów w sanatoriach. Choć NFZ pokrywa część kosztów, pacjenci i tak muszą liczyć się z opłatami, które w tym roku wzrosną na sezon wysoki. Ile zapłacimy więc za pobyt w sanatorium finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Poniżej przedstawiamy ceny za dzień w sanatorium, które będą obowiązywały od 01.05.2025 roku:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł

pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł

pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł

pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł.

Kto ma prawo do darmowego sanatorium?

Podwyżka cen to dla wielu osób wyzwanie finansowe - nic więc dziwnego, że coraz więcej kuracjuszy zastanawia się, kto ma prawo do darmowego turnus rehabilitacyjnego. Okazuje się, że jest grupa osób, która może liczyć na bezpłatny wyjazd, a obecnie są to:

pracownicy związani z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów,

dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, a jeśli się kształcą - do ukończenia 26 lat,

dzieci z niepełnosprawnością w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku.

Co ciekawe, w ostatnim czasie głośno było na temat darmowych turnusów dla osób powyżej 75 roku życia? Na jakim etapie jest więc cała inicjatywa? Mamy konkrety!

Darmowe sanatorium dla osób 75 plus? Jest reakcja Ministerstwa Zdrowia

Całkiem niedawno w Sejmie pojawił się postulat, aby umożliwić większej liczbie seniorów wyjazd do uzdrowiska poprzez zniesienie opłat dla osób w wieku 75 lat i więcej. Taka rekomendacja została zgłoszona przez Aleksandrę Sędziak, konsultantkę krajową w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. Czy jednak są jakiekolwiek szanse na wdrożenie pomysłu w życie? Portal Fakt.pl uzyskał informacje prosto od Ministerstwa Zdrowie i okazuje się, że resort nie planuje wprowadzenia takich zmian.

Przeczytaj także: Darmowy turnus do sanatorium. Skorzystają te osoby

11. najlepszych sanatoriów w Polsce. Te miejsca polecają kuracjusze