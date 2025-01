Te placówki są wyjątkowo otwarte!

Kuracjusze nie mają o tym pojęcia. Do tych sanatoriów możesz zabrać towarzysza!

Wyjazdy do sanatoriów większości osób kojarzą się z regeneracją, troską i spokojnym rytmem życia. Dla wielu to idealna okazja do odpoczynku, lecz są też tacy, którzy mimo zaleceń rezygnują z turnusów, obawiając się rozłąki z bliskimi towarzyszami. Niektóre sanatoria znalazły jednak sposób na to, by odpowiedzieć na potrzeby pacjentów i umożliwiają im pobyt w ośrodku z najlepszym przyjacielem!