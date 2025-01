i Autor: Shutterstock

Niewiarygodna historia!

Wnuki wysłały ją do uzdrowiska. Oprócz zdrowia znalazła tam miłość. "Nie sądzili, do czego zdolna jest 70-latka"

Wyjazdy do uzdrowisk od lat cieszą się popularnością, a sanatoria przyciągają do siebie coraz więcej osób poszukujących zdrowia i regeneracji. Okazuje się jednak, że pobyty w takich miejscach to zazwyczaj coś więcej niżeli tylko leczenie. Na turnusach pacjenci nie próżnują i podobnie jak bohaterka naszej dzisiejszej historii odnajdują nawet miłość!