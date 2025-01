To jedyne takie uzdrowisko w Polsce. Lecznicze głębiny 135 metrów pod ziemią!

Autor:

Podziemne uzdrowisko zaprasza kuracjuszy. To jedyne takie miejsce w Polsce

Polska jest pełna pięknych uzdrowisk, lecz mało kto wie, że na terenie naszego kraju istnieje nawet uzdrowisko zlokalizowane pod ziemią - dokładnie na głębokości 135 metrów. Mowa oczywiście o uzdrowisku w Wieliczce, które znajduje się na terenie słynnej Kopalni Soli "Wieliczka". Placówka funkcjonuje od 2011 roku, jednak zbawienne właściwości tego miejsca odkryto wiele lat wcześniej, bowiem historia sięga tutaj jeszcze XIX wieku. Wyjątkowe korzyści z pobytu uzyskają bez wątpienia osoby cierpiące na schorzenia dolnych i górnych dróg oddechowych, a na turnus można przyjechać nawet na jeden dzień, a w zasadzie na kilka godzin. Taka oferta sprawdzi się w szczególności dla mieszkańców okolicy oraz dla osób, które nie mają czasu na spędzanie w sanatorium kilku tygodni.

1-dniowy pobyt w uzdrowisku pod ziemią. Co w programie?

Współcześnie większość z nas błyskawicznie przemierza przez życie i często nie mamy czasu na zadbanie o swoje zdrowie. Idealne rozwiązanie dla takich osób znalazło uzdrowisko w Wieliczce, które oferuje 1-dniowy pobyt, a w zasadzie "Dzień dla zdrowia", dzięki któremu przez 5 godzin ciało jest w stanie odzyskać siły i odnaleźć równowagę fizyczną. Co znajdziemy w takim programie? Oto harmonogram:

udział w ćwiczeniach oddechowych

udział w ćwiczeniach usprawniających z elementami aerobiku

dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego np. rowerków, orbitreków, steppera, atlasu i bieżni

opiekę personelu medycznego: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.

Jeśli taki turnus do ciebie przemawia, pamiętaj, by dobrze się do niego przygotować. 135 metrów pod ziemią temperatura jest o wiele niższa, więc warto zabrać ze sobą ciepłe ubrania oraz coś gorącego do picia.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie z podziemnego uzdrowiska.

