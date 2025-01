Władza zabezpieczyła już fundusze!

Kolejne uzdrowisko na mapie Polski? Ta miejscowość walczy o przywrócenie statusu

Są w naszym kraju miejscowości, które, choć przed laty święciły triumfy popularności, to aktualnie giną w cieniu dobrze znanych metropolii. Idealnym na to przykładem może być wieś w gminie Stąporków, która dawniej była lubianym uzdrowiskiem. Z czasem jednak utraciła status, a teraz - jak się okazuje - ma w planach go odzyskać! O jakim miejscu konkretnie mowa i na jakim etapie są działania władz?