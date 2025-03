Kielce znów wsiadają na rower miejski. Tyle jednośladów jest do dyspozycji

Władze Kielc ogłosiły zmiany w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Nowości, jak zapewniają urzędnicy, mają na celu usprawnienie procesu i dopasowanie projektów do potrzeb mieszkańców.

Zmiany w kategoriach projektów w budżecie obywatelskim Kielc: więcej szans dla mniejszych osiedli

Najważniejszą zmianą jest podział projektów na dwie kategorie:

ogólnomiejskie (o wartości powyżej 300 tys. zł)

i rejonowe (do 300 tys. zł).

Dotychczas projekty dzielono na cztery kategorie, co - zdaniem mieszkańców - nie zawsze dawało równe szanse różnym częściom miasta.

Barbara Sipa, rzeczniczka prezydenta Kielc, podkreśliła w rozmowie z PAP, że zmiany w budżecie obywatelskim są odpowiedzią na opinie mieszkańców. Dostosowują się również do wymogów ustawowych.

- Bardzo dobre i potrzebne zmiany, które wyrównują szanse mieszkańców mniejszych osiedli. Teraz ich projekty będą konkurować z innymi z tego samego okręgu, a nie ze wszystkimi. Nowy regulamin sprawia, że w ramach jednego okręgu będą mogły być realizowane min. cztery projekty - ocenia Michał Piasecki, szef klubu radnych KO w kieleckiej radzie miasta, jeden z inicjatorów wprowadzonych zmian.

Budżet obywatelski Kielc. Podział pieniędzy i zasady głosowania. Jak to będzie działać?

Kielce zostaną podzielone na pięć rejonów, które pokrywają się z okręgami wyborczymi. Na realizację projektów w 2026 r. przeznaczono 10,5 mln zł, czyli o 1,2 mln zł więcej niż rok wcześniej.

40 proc. tej kwoty ( 4,2 mln zł ) trafi na projekty ogólnomiejskie, które mogą obejmować więcej niż jeden rejon.

) trafi na projekty ogólnomiejskie, które mogą obejmować więcej niż jeden rejon. 60 proc. (6,3 mln zł) trafi na projekty rejonowe, podzielone po równo na pięć rejonów. W tej kategorii znajdą się zadania do 300 tys. zł, realizowane tylko w jednym rejonie. Tu jeden mieszkaniec Kielc według nowego regulaminu będzie posiadał jeden głos. Głosowanie dotyczy jednego projektu ogólnomiejskiego i jednocześnie dwóch rejonowych.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłaszać projekty w dowolnym rejonie i głosować na wybrane inicjatywy niezależnie od ich lokalizacji. Głosy będą liczone oddzielnie dla każdego rejonu, a do realizacji zostaną zakwalifikowane te, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w dostępnym budżecie danego obszaru.

Ciąg dalszy artykułu pod galerią: Kielce nowoczesne miasto - inwestycje

Ale to nie koniec zmian. Dotyczą one również powszechnej użyteczności tego, co powstanie dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego Kielc.

- Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie minimalnego limitu godzinowego dla ogólnodostępności obiektów powstałych dzięki kieleckiemu budżetowi obywatelskiemu. Zarządzający będą musieli zapewnić nieodpłatne korzystanie z obiektu codziennie w godzinach 8-22, przez minimum 35 godzin tygodniowo, a jeżeli specyfika danego obiektu będzie tego wymagała, również zgodnie z opracowanym harmonogramem - opisuje Barbara Sipa, rzeczniczka prezydenta Kielc.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły od kwietnia do maja. Weryfikacja merytoryczna potrwa do sierpnia, a lista zadań ocenionych pozytywnie i negatywnie będzie znana pod koniec wakacji. We wrześniu będzie można składać odwołania, a głosowanie zaplanowano na przełomie września i października. Wyniki zostaną opublikowane w październiku.

Od 2014 do 2024 r. w Kielcach zrealizowano w ramach BO przedsięwzięcia za prawie 74 mln zł.

