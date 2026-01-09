Kierujący mitsubishi dostał 154 punkty karne! 29-latek jeździł nawet chodnikiem. Szalony rajd po rynku w Kielcach

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-09 15:16

29-latek z powiatu kieleckiego otrzymał 154 punkty karne za swoje bulwersujące zachowanie na rynku w Kielcach. Kierujący mitsubishi poruszał się pojazdem po chodnikach, nie stosował się do obowiązujących znaków zakazu wjazdu i zakazu ruchu i umyślnie wprowadzał samochód w poślizg. Policja w Kielcach poinformowała o wszystkim w czwartek, 8 stycznia, choć do zdarzenia doszło kilka dni wcześniej.

  • Kielecka policja poszukiwała kierowcy mitsubishi, który urządził sobie drift na rynku.
  • Mężczyzna usłyszał łącznie 22 zarzuty, otrzymał 154 punkty karne i stracił prawo jazdy, a teraz będzie się tłumaczył przed sądem.
  • Jego niebezpieczne zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla życia i zdrowia spacerujących.
  • Co skłoniło 29-latka do tak ryzykownej jazdy? Dowiedz się więcej o sprawie!

Kielce. 154 punkty karne dla kierowcy mitsubishi za rajd po rynku

Od 29 grudnia trwały poszukiwania kierującego mitsubishi, który potraktował rynek w Kielcach jak arenę do driftu i innych niebezpiecznych ewolucji. Policjanci byli w jego miejsce miejscu zamieszkania, tj. w jednej z miejscowości na terenie powiatu kieleckiego, już tego samego dnia, ale go nie zastali. 29-latek ostatecznie sam zgłosił się na do jednego z komisariatów.

Mężczyzna usłyszał łącznie 22 zarzuty za popełnione wykroczenia, za co otrzymał jednocześnie 154 punkt karne. Przyznał się do ich popełnienia, lecz odmówił złożenia wyjaśnień. Stracił prawo jazdy, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem. 

Mężczyzna poruszał się pojazdem po chodnikach, nie stosował się do obowiązujących znaków zakazu wjazdu i zakazu ruchu, a także umyślnie wprowadzał samochód w poślizg. Najbardziej niebezpieczne zachowanie miało miejsce na płycie kieleckiego rynku. Kierujący umyślnie wprowadził pojazd w poślizg i poruszał się z dużą prędkością. Zachowanie kierowcy stwarzało realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych, które w tym czasie spacerowały po rynku oraz mogło doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku - poinformowała Komenda Miejska Policji w Kielcach.

Kielce. 154 punkty dla kierującego mitsubishi
